Неправильные прогнозы и бездеятельность Минфина ведут к бюджетному коллапсу - СМИ

Министерство финансов не контролирует ситуацию с выполнением бюджета, манипулирует прогнозными показателями и бездействует, когда главную финансовую смету страны необходимо балансировать. К такому выводу пришли журналисты "РБК-Украина", анализируя ключевые данные по бюджетному планированию. По их данным, недочеты Минфина уже привели к недофинансированию целого ряда расходных статей и даже блокированию части защищенных расходов.

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Авторы отмечают, что, согласно отчетности о состоянии Единого казначейского счета на 1 ноября 2021 года 3,5 млрд грн. расходов, которые были заявлены к финансированию и утверждены — так и не были проведены по счетам. При этом 2,1 млрд грн. из этих расходов — это защищенные платежи. "Это могут быть зарплаты, обязательные платежи в бюджет, расходы на питание или медикаменты. Такой индикатор — очень плохой звоночек для всех распорядителей бюджетных средств. Простыми словами он означает: денег на всех не хватит и страну ведут к техническому дефолту", — говорится в материале.

Также авторы отмечают, что правительство активно пользуется деньгами местного самоуправления, то есть своих ресурсов для покрытия текущих расходов у правительства уже не осталось.

Издание подчеркивает, что ключевой принцип Марченко при подготовке бюджета – "занизить реальные ситуацию с будущими доходами, манипулируя прогнозом макроэкономических показателей и, соответственно, чтобы потом даже минимальный рост экономики можно было записать себе в победы, хвастаясь перевыполнением доходной части бюджета".

"Когда "рост экономики" происходит в основном за счет инфляции, а не за счет реального увеличения объемов производства, импорта, создания новых рабочих мест, такой подход, среди прочего, позволяет не беспокоиться о расширении налоговой базы, выведении из тени "серого" бизнеса, уменьшать "скрутки" НДС и другие схемы уклонения от налогообложения. При этом очевидным является факт, что знаменитые "скрутки Любченко" не могли существовать без ведома Минфина, непосредственно курирующего налоговые органы. То есть ответственность за 3-4 млрд грн., которые ежемесячно "уплывали" из бюджета — также лежит и на министре Марченко", — сказано в материале.

По разным оценкам, в 2021 году "просчет" по ВВП составил порядка "минус" 700 млрд грн. (это более 100 млрд грн. неучтенных доходов). В проекте бюджета на 2022 год разница между прогнозами на ВВП у Минфина (5,4 трлн грн.) и прогнозами Минэкономики (5,9 трлн грн.) составляет порядка 500 млрд грн. А это — около 125 млрд грн. неучтенных доходов.

Заниженные показатели доходов дают также повод недофинансировать различные статьи расходов, а также не выполнять расчетные показатели внешних и внутренних заимстований для покрытия дефицита бюджета. Кроме того, он дает возможность "рисовать" красивые цифры для наших западных партнеров — МВФ и европейских кредитных учреждений, основным индикатором для которых как раз является согласованная цифра дефицита, а не его структура.

"Если сегодня по отчетности видны блокировки на уровне 3,5 млрд грн., то в декабре, если ничего не поменяется — недоплаты будут уже исчисляться десятками миллиардов. А это значит, что в стране начнутся задержки с выплатой зарплаты (ведь денег не получат многочисленные подрядчики правительства), будут нарастать долги по коммунальным услугам. И вообще дальнейшего остывания экономики не избежать", — говорится в статье.

Издание прогнозирует, что ситуация может усугубиться при необходимости проводить экстренные выплаты, связанные с ухудшением показателей заболеваемости ковидом, а также в связи с локдауном и неопределенностью вокруг действий внешних игроков, например, России на энергетическом рынке.

Выходом могут стать экстренные заимствования по повышенным ставкам, что также только усугубит положение страны.

В то же время дисбалансы и неэффективное планирование могут привести к разбалансированности бюджета 2022 года. Во-первых, так и не принят "ресурсный" законопроект 5600, на который в проекте бюджета расписано порядка 30 млрд грн., во-вторых, существенно занижены поступления от игорного бизнеса и подакцизных товаров. А слишком оптимистичные оценки Минфина относительно будущих заимствований могут создать ситуацию крупной бюджетной дыры. Сложность ситуации можно будет почувствовать уже в январе, когда при отсутствии доходов бюджету нужно будет все равно нести расходы на социальные выплаты и оплату коммунальных услуг.