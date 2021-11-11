Прибуток Укрексімбанку вже перевищив 2 мільярди гривень

Сукупний прибуток державного Укрексімбанку за січень-жовтень поточного року становив +2,052 млрд грн. за даними МСФЗ.

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"В структурі чистого операційного доходу за жовтень найбільшу частку складають процентні доходи, які генерує кредитно-інвестиційний портфель банку. При цьому, в умовах пандемії COVID-19, банк дотримується збалансованої кредитної політики та приділяє значну увагу якості портфеля. Фінансовий стан банку більш ніж стабільний, всі нормативи НБУ виконуються із значним запасом", – зазначив в.о. Голови Правління Укрексімбанку Сергій Єрмаков.