На "Всеукраинском строительном саммите" назвали тренды строительства 2022

В Киеве состоялся 6-й Всеукраинский строительный саммит от международной образовательно-консалтинговой компании "Бизнес-Конструктор". Ведущие специалисты строительной отрасли поделились концентратом практических знаний об управлении бизнесом и грядущими трендами в строительном секторе Украины. Спикеры поделились грандиозными кейсами из своей практики, назвали грядущие тенденции и наиболее распространенные ошибки предпринимателей.

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Основатель международной компании "Бизнес-Конструктор" и автор комплексной методологии по систематизации бизнеса Кирилл Куницкий отметил, что застройщикам крайне важно уделить большое внимание построению системных отделов интернет-маркетинга и продаж, поскольку при равном уровне качества продукта, побеждать будет тот, у кого сильнее развита функция привлечения новых клиентов.

Пандемия также продолжает вносить свои коррективы, и за последние 2 года изменилось поведение потребителя и в стройиндустрии. Как отметили спикеры, работа для многих украинцев перестала быть на первом месте — больше внимания они стали уделять семье и дому. Поэтому фокус сместился на обустройство собственной квартиры, дома и сада. Тренд на обустройство жилья, скорее всего, сохранится не только на 2022, но и на долгие годы.

Также одной из тенденций в грядущем году останется повышение цен на стройматериалы, увеличение себестоимости квартир в новостройках, недостаток рабочей силы, а также повышенный спрос на арендование квартир.

В строительном бизнесе в 2022 году можно выделить также топ-5 экотрендов.

1. Фундамент на полях (сваях)

2. Стены из природных материалов

3. Экологически чистая облицовка

4. Деревянный пол в экстерьере

5. Крыша с солнечными панелями

Сохраняются и глобальные тенденции — урбанизация, устойчивость, и полицентричная модель города ("работай там, где живешь — живи там, где работаешь").

Напомним, что "Всеукраинский строительный саммит" от международной образовательно-консалтинговой компании "Бизнес-Конструктор" состоялся в Киеве уже в шестой раз, и вновь стал самым масштабным саммитом отрасли.