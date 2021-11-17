Підсумкова подія року в рітейлі та девелопменті RAU Summit 2021 відбудеться 9 грудня

9 грудня 2021 в КВЦ Парковий відбудеться IX щорічний рітейл-саміт RAU Summit 2021 – підсумкова подія року для власників та топ-менеджерів компаній сфери роздрібної торгівлі та торговельної нерухомості. Організатор – Асоціація рітейлерів України.

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Цього року RAU Summit 2021 буде присвячений інноваціям та клієнтському досвіду, адже рітейл та девелопмент – ті сфери, які одними з перших трансформуються й запроваджують технологічні новації, особливо ці процеси пришвидшились у зв’язку з новими умовами роботи в часи пандемії.

У цьому році основними напрямками для обговорення на RAU Summit 2021 стануть:

● Підсумки року та ключові тенденції в рітейлі та торговельній нерухомості.

● Стратегія на 2022 рік: масштабування, діджиталізація, маркетинг.

● Створення власної еко-системи чи cooperation та coopetition?

● Рітейлери та девелопери: переосмислення взаємодії.

● Цифрова трансформація бізнесу: вплив на організацію та управління.

● Об’єднання роздрібної торгівлі та інновацій, щоб залишатися на крок попереду.

● Зміни в лояльності споживачів під час пандемії. Перевищувати очікування: сервіси, гнучкість, технології.

● Інновації для рітейлу на основі технологій комп’ютерного зору і штучного інтелекту.

● Можливості для торговельної нерухомості у світлі нових тенденцій.

● Оптимізація бізнес-процесів. Логістичні рішення для рітейлу.

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Серед перших спікерів RAU Summit 2021:

● Володимир Гончаров, заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі ТОВ "Епіцентр К".

● Анна Горкун, власниця та CEO 46 Parallel Wine Group, СЕО "Inkerman Ukraine".

● Максим Гаврюшин, операційний директор Budhouse Group.

● Дмитро Деркач, співвласник "Планета Кіно", Pumpidup, IWIS.

● Маріанна Самсонова, CEO та Co-founder USUPSO Ukraine та O!Some.

● Рената Якубченієне, генеральний директор БЦ і ТРЦ Retroville.

● Наталія Кравець, комерційний директор Dragon Capital Property Management.

● Дар’я Завадська, комерційний директор ТРЦ Ocean Plaza.

● Юлія Щаслива, генеральний директор ТРЦ Respublika Park.

● Валентин Івакін, генеральний директор MOYO.

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