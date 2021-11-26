25 листопада в Укрінформ відбулася прес-конференція, присвячена урочистій церемонії нагородження лауреатів Всеукраїнської Бізнес-Премії "CABINET BOSS TOP-50"

"Всеукраїнська бізнес-премія CABINET BOSS. TOP-50" — об'єднавчий захід бізнес-середовища України як один з рушіїв поліпшення інвестиційного клімату та економічного розвитку країни"

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Щорічна бізнес-премія, яка має на меті об'єднати бізнес еліту України — як один із рушіїв поліпшення інвестиційного клімату та економічного розвитку країни.

Торік ми робили премію в локдаун і витримали нелегкі позиції. У цьому році премію підтримують міжнародні партнери. І головне — ми максимально, протягом року, інформаційно супроводжуємо кожний бренд та персону, які є лауреатом премії", — зазначила Марина Філіпенко, співзасновниця премії.

Під час прес-конференції учасники обговорили питання, які сьогодні є загальними для країни, як то:

— виживання в період пандемії та світової кризи;

— виклики, що з'явилися перед бізнес середовищем;

— реалії змін підходів у структурах розподіл сфер впливу;

— навчання в період пандемії і нові підходи в освітянській сфері;

— виклики перед медичною сферою та розуміння важливості профілактики інфекційних хвороб;

— проблематику аграрної та будівельних сфер.

Всі учасники дійшли висновку, що найголовніше сьогодні втримати команду професіоналів, відповідально ставитися до взятих на себе зобов’язань, включати та запозичувати інноваційні та міжнародні підходи у вирішенні виникаючих питань, чесно та щиро підтримувати один одного та вміти чути і мати в середині покликання до доброчинності.

Філіпенко підкреслила, що завдання бізнес-премії "Cabinet Boss" — привернути увагу до компаній та персон, завдяки енергії та таланту яких створено провідні бренди, проекти та компанії, що завоювали лідерські позиції на українському ринку.

Серед номінантів – українські бізнесмени, підприємці, інвестори, дипломати та селебріті. У межах премії також визначили найбільш значущі суспільні події, що вплинули на розвиток країни.

Список номінантів формується на підставі даних, наданих аналітичними партнерами премії. До Експертної ради "Cabinet Boss top 50" запрошуються громадські і політичні діячі України та інших країн, бізнесмени, провідні фахівці в конкретних напрямках.

Цьогоріч організаторами премії було вирішено спеціальною премією за інноваційний соціальний проект року – "Право на комфорт" нагородити архітектора-дизайнера Вікторію Файнблат.

Щодо забезпечення безпечного проведення заходу з повним дотриманням карантинних норм та згідно рекомендацій Міністерства охорони Здоров’я всі учасники повинні мати COVID -сертифікат, негативні тести або довідку про одужання. На церемонії буде забезпечено можливість проведення тесту на виявлення антигену до COVID-19 для тих учасників, хто не встигне із зробити.

Учасники прес конференції: співзасновниця "Всеукраїнської бізнес-премії CABINET BOSS. TOP-50", business woman та власниця медіа-холдингу "Cabinet Boss" — Світлана Бондар ; співзасновниця "Всеукраїнської бізнес-премії CABINET BOSS. TOP-50", засновниця PR&EVENT AGENCY, телеведуча, brandface міжнародних компаній та брендів — Марина Філіпенко; PR директор "Всеукраїнської бізнес-премії CABINET BOSS. TOP-50", засновниця промо агенції "ZERKALO Promo Agency" — Марина Осаула, модератором виступила українська журналістка та телеведуча, піарниця — Анна Максимчук, Олена Кухаревська — експертка у сфері сучасної освіти, прогресивна керівниця авторської школи Технологічний ліцей "Liko-school"; Валентина Маркевич — кандидат медичних наук, президент благодійного фонду допомоги онкохворим дітям; Вікторія Файнблат — архитектор-дизайнер, власниця дизайнерського бюро, автор соціального реаліті проекту "Право на комфорт"; Ігор Савчук — ресторатор, партнер премії;

Мирослав Бойчін — голова правління ПрАТ "Європейське туристичне страхування"; Лариса Ломакіна — генеральна директорка будівельної компанії "Ліко Холдінг"; Євген Червоненко — бізнесмен, український політичний та державний діяч; Олександр Гапон — представник аграрного сектору.