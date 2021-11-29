"Нафтогаз" приостановил соглашение с компанией Фирташа "ЙА Энергия" - СМИ

Одной из проблем в газовом секторе был контракт между" Нафтогазом "и компанией "ЙЕ энергия", которую связывают с Дмитрием Фирташем, из-за чего государственная компания могла потерять 110 млрд гривен, утверждает РБК-Украина. Однако этих потерь удалось избежать.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой директора по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максима Белявского.

"Подчеркиваю, что соглашение с указанной компанией было подписано при предыдущем руководстве "Нафтогаза", и оно вызывает много проблем. В соглашении была зафиксирована низкая цена газа (7,42 грн за куб. м), при этом на завышенный объем природного газа в размере 6 млрд кубометров. Главное, структура контрактных отношений не содержала ограничения поставок природного газа исключительно для бытовых потребителей. То есть контракты не запрещали брать газ и продавать куда угодно. Таким образом, избыточный ресурс компания Фирташа имела возможность реализовать промышленным потребителям по рыночной цене", — заявил Белявский.

По его словам, при таких условиях ООО "ЙЕ энергия" или другая газоснабжающая компания могла вообще не поставлять газ населению и просто перепродавать эти объемы на рынке. В то же время "Нафтогаз Украины" через механизм поставщика последней надежды (ППН) вынуждена была бы обеспечивать газом бытовых потребителей, от которых отказался поставщик.

"Мы подсчитали, что если бы этот контрагент получал в течение отопительного сезона 2021-2022 гг. газ по этим договорам, потери "Нафтогаза" могли бы превысить 110 млрд грн", — сообщил Белявский.

Перечисленные факты были установлены 21 мая 2021 года во время служебного расследования, которое инициировал новый менеджмент "Нафтогаза". На основе их выводов было принято решение о создании балансирующей группы и приостановлении договоров.

"Поэтому если "измена", то это — к предыдущему менеджмента "Нафтогаза", которого защищали и защищают те, кто обвиняет нас сегодня. Эти же люди систематически говорят неправду, но мы благодарим за то, что они привлекли внимание к проблемам взаимоотношений между "Нафтогазом" и олигархом", — подчеркнул Белявский.