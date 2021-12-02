Налоговый закон №5600 устанавливает равные правила для всего рынка, — Андрей Каприца

Одобренный Верховной Радой закон №5600, которым вводится минимальное налоговое обязательство с гектара земли, встретил сопротивление, поскольку невыгоден средним и крупным аграриям, использующим теневые схемы. Об этом сообщил Андрей Каприца, глава ФГ "Флора А.А.", сообщают Факты.

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Напомним, закон №5600 был одобрен во втором чтении 30 ноября голосами 255 народных депутатов.

МНО — это общая сумма налогов, которую каждый собственник или пользователь земли должен по умолчанию платить в бюджет. В переходный период (2 года) этот минимум установлен на уровне 4% от нормативной оценки земли, в последующем — 5%. Если сумма всех уплачиваемых налогов с 1 га окажется меньше МНО, аграрию придется доплатить разницу.

"Для тех, кто работает легально и платит налоги в полном объеме, ничего не изменится, переплачивать не придется. Если взять мою область, то 5% от стоимости земли — это 1090 грн за гектар (данные отсюда). Добавить сюда единый налог, подоходный, военный сбор и все остальное — выходит под 5-6 тыс. грн. Это в несколько раз больше минимума, который нам установили", — подсчитал Каприца.

По его мнению, минимальное налоговое обязательство вызвало вызвало такой резонанс, поскольку минимум треть сельхозземли в Украине находится в тени: "Кто-то же ее обрабатывает, собирает урожаи, зарабатывает деньги. Любой бизнес станет сверхприбыльным, если не платить налоги. Но это же лишает шансов на нормальное развитие легальных производителей".

МНО не распространяется на огороды, приусадебные участки, садовые, дачные кооперативы. Закон призван повысить эффективность механизма администрирования налогов, создать равные условия для всех участников рынка и устранить безосновательные "налоговые льготы".

Как ранее сообщали в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, свыше 8 млн га сельскохозяйственной земли находится в теневой обработке, из-за чего бюджеты не получают миллиарды гривен налогов ежегодно. Введение МНО позволит сократить теневой сегмент и принесет местным бюджетам до 15 млрд дополнительных поступлений, начиная с 2022 года.