В парламентском комитете по энергетике обратились к Шмыгалю вмешаться в катастрофическую ситуацию с "черным" рынком горючего и нелегальными АЗС

Член парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, народный депутат Михаил Бондарь обратился к Премьер-министру Денису Шмыгалю вмешаться в катастрофическую ситуацию, которая сложилась с нелегальным рынком горючего. Речь идет о работе нелегальных АЗС (так называемых "бочек") и миниНПЗ, из-за которых бюджет ежегодно теряет около 20 млрд гривен. Про обращение стало известно со страницы нардепа в Facebook.

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"Обратился к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю насчет катастрофической ситуации, которая сложилась с нелегальным рынком горючего. Из-за нелегальных АЗС (так называемых "бочек"), миниНПЗ и нефтебаз украинский бюджет ежегодно теряет около 20 млрд гривен. Страдает также и экология – загрязняются почвы, отравляются водоемы, воздух, происходят ужасные пожары, болеют и умирают люди. Государство обязано срочно вмешаться в ситуацию и навести порядок с производством и реализацией топлива", — говорится в сообщении нардепа перед обращением к Премьер-министру.

По информации нардепа, в продаваемом бензине на нелегальных АЗС было обнаружено многократное превышение содержания токсичных веществ, в частности бензола и серы, высокая концентрация которых, по данным федерального агентства Министерства здравоохранения США, может привести к онкологическим заболеваниям, заболеваниям дыхательной и сердечно- сосудистой систем и другим тяжелым заболеваниям.

"В большинстве случаев нелегальные АЗС, количество которых стабильно растет, построены без соблюдения строительных норм и функционируют с нарушением норм пожарной и экологической безопасности, а также несут существенную угрозу жизни и здоровью окружающих. По данным проекта: "Карта объектов розничной торговли горючим, которые имеют признаки нарушения законодательства" — perevirazs.info, в Украине обнаружено 448 нелегальных АЗС, что свидетельствует о серьезных масштабах этой проблемы, — отмечает нардеп в своем обращении.

Михаил Бондарь также сообщает, что функционирование нелегальных АЗС невозможно без работы 25 нелегальных миниНПЗ, которые загрязняют почвы и водоемы, являются источниками возникновения техногенных катастроф и пожаров.

В своем обращении к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю он также призвал проверить нелегальные АЗС и миниНПЗ, инициировать изменения в законодательстве и посодействовать, чтобы ведомства, которые были привлечены к борьбе с нелегальным рынком горючого, публично обнародовали отчеты своей работы.

"1. Инициировать новую проверку точек нелегальной продажи горючего и миниНПЗ, а также провести проверку возможного содействия их незаконной деятельности представителей местных властей и правоохранительных органов

2. Рассмотреть возможность инициировать изменения в законодательстве, которые позволили бы эффективнее бороться с нелегальным рынком горючего, в частности, усилили уголовную ответственность владельцев нелегальных АЗС, миниНПЗ и нефтебаз

3. Обратиться к рабочим группам по борьбе с нелегальным оборотом горючего, а также ведомствам, привлеченным к их работе (Минэкономики, Минрегиону, Офису президента, Антимонопольному комитету, Нацполиции, ГСЧС и другим уполномоченным органам) с требованием публично обнародовать результаты их деятельности борьбы с нелегальным оборотом горючего", — говорится в обращении.

Как сообщалось ранее, Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил силовым ведомствам и контролирующим органам активизировать борьбу с нелегальным оборотом горючего еще в марте.