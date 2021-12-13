Бизнес на Amazon: Как начать свой бизнес на Амазон

Если вы любите тратить деньги, вы постоянно ищете способ увеличить свой доход. Карьерные лестницы с постепенным повышением оклада становятся рудиментом. Современный человек хочет самовыражаться с помощью своей работы, выбирает места с комфортным климатом в коллективе и паритетными отношениями с начальством. А еще лучше, если получается работать на себя. Тогда можно получать ровно столько, сколько вложил усилий, времени и навыков, и таким образом контролировать и повышать заработок.

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Раньше фрилансерам завидовали, казалось, это такой редкий вид человека, который сумел перенести свою работу в онлайн, повысил тем самым свой заработок и уехал колесить по миру. Но жизнь меняется и теперь удаленная работа — это норма. Ноутбук и интернет — вот твой офис. И самое интересное, что дистанционно можно быть не только исполнителем чьих-то задач, но и строить собственный полноценный бизнес. Какой? Например бизнес на книгах.

Что, например, вы знаете об Amazon, крупнейшей торговой онлайн-площадке в мире? Ее владелец — богатейший человек? На Амазоне можно купить все, что хочешь? Они доставляют покупки дронами? Все это так. Но мало кто задумывался, что это еще и удобная площадка для ведения собственного легального бизнеса. И так как Амазон — это онлайн-магазин, то и бизнес на нем — удаленный, то есть его можно вести из любой точки мира. А прибыль не подвержена скачкам курса национальной валюты и зависит только от самого предпринимателя.

В сегодняшнем материале рассмотрим одну из бизнес-моделей платформы — издательский, или книжный бизнес на Амазон. Что нужно уметь, чтобы запустить бизнес на Амазон, как этому научиться и сколько можно на этом заработать.

Как устроен книжный онлайн-бизнес

За предыдущий год платформа увеличила свои доходы на 38% (по данным Statista Research Department). Огромный рост показал сегмент "продажа книг", что не удивительно во время локдаунов: люди стали больше читать.

Помимо художественной литературы, среди американцев, которые являются основной целевой аудиторией книжного амазон-бизнеса, очень популярны так называемые нон-фикшен книги. Это небольшие пособия, отвечающие на конкретный вопрос "How to?", к примеру, рецепты блюд, описание всевозможных диет, инструкции по рукоделию, и даже бытовая психология по воспитанию детей или развитию отношений. Дело в том, что граждане США привыкли считать свое время: у них зарплата почасовая. Так что намного выгоднее купить готовый конкретный ответ на свой вопрос на Амазон, чем потратить время на поиски чего-то достойного на просторах интернета. Рекорды по продажам в 2020-ом, кстати, были книжки на тему "Маска своими руками" и "Чем заняться на самоизоляции".

Создание и торговля такими книжками-инструкциями и составляет книжный, а вернее, издательский бизнес на Amazon. Предприниматель проводит мониторинг рынка — смотрит, какие темы ищут на Амазоне читатели. Заказывает написание актуальной книги, обложку и иллюстрации у фрилансеров. Размещает готовый продукт на платформе и проводит рекламную кампанию своего издания. По итогам месячных продаж Amazon перечисляет на специальную платежную карту "роялти" — чистый заработок.

С чего начать бизнес на Амазон

Первое, что нужно будет сделать — пройти регистрацию на платформе Амазон: создать аккаунт селф-паблишера — предпринимателя, который будет заниматься созданием и реализацией книг. Также необходима регистрация в системе Payoneer, через которую Амазон будет выплачивать вам заработанные средства. Все выплаты прозрачны и стабильны. В открытом доступе есть общая статистика выплат всем издателям роялти за предыдущий месяц — Глобальный Фонд Kindle Direct Publishing. По нему, кстати, можно отследить, как от года к году растет спрос на электронные книги и, соответственно, процветает книжный бизнес на Амазон.

Создание бизнеса на Amazon с нуля требует начального уровня английского языка и уверенного пользования ПК, больше никаких специальных знаний не нужно. Все тонкости познаются в процессе работы: набивается рука, наполняется база фрилансеров, с которыми комфортнее работать, входят в привычку удобные приемы, увеличивается количество знакомых амазон-предпринимателей, которые делятся друг с другом опытом и полезными советами.

По сути Amazon бизнес — это целое онлайн-издательство, включающее полный цикл работ: создание, продвижение, продажа книг и заработок на Амазон.

Сколько можно заработать, открыв бизнес на Амазоне

Золотых гор здесь никто не обещает. Книжный бизнес миллионером вас не сделает, зато это полупассивный и стабильный доход без всяких рисков. Вы создали книгу один раз и она продается год, два, пять, если тема не теряет актуальности.

На первую книгу вы потратите 100-200 $ (фрилансеры, которые ее будут создавать и расходы на рекламу и маркетинг). В самом плохом случае она станет приносить 1 $ в день, окупится и принесет первую прибыль на седьмой месяц. И в конце года вы получите 160 $ чистого дохода. Вторую книгу, научившись на ошибках, вы сделаете лучше, и она уже будет приносить по 50 $ в месяц. В конце года — чистые 400 $. Третья ваша книга, наконец, выйдет на средний для Amazon Kindle показатель — 100 $ в месяц, и в конце года принесет чистые 1 000 $. Все это плюсуется и продолжает приносить доход (электронные книги не иссякают на складах и их запас не нужно пополнять).

Такова статистика средних показателей. А теперь посмотрим на конкретные успешные примеры продажи книги:

Чек за Январь, 5-й месяц со старта продажи книги, издателя из Беларуси — 1 050 $

Чек издателя из Казахстана за Ноябрь, 15-й месяц со старта — 2 176 $

Издатель из Украины получил за Октябрь, 10-й месяц со старта, чек в 2 400 $

Конечно, это — прорывы после нескольких месяцев работы, в которые 1 книга приносит по 100—150 $. И ежемесячная ваша прибыль зависит от количества книг, которые вы уже опубликовали — раз и навсегда. В среднем хорошие издатели выходят на 1 000 $ в месяц через полгода—год при систематическом подходе. Дальше по нарастающей, и у них уже есть 2 000—3 000 $ каждый месяц при тех же трудо- и времязатратах.

Как обучиться книжному бизнесу на Amazon

Обучение бизнесу на Amazon на своем опыте и набивание шишек имеет удобную альтернативу. Например, в школе Profit-Zone за 30 дней можно пройти весь путь с нуля до создания и публикации своей первой книги под руководством опытного селф-паблишера. В обучающем курсе имеются абсолютно все пошаговые инструкции о том, как открыть свой бизнес на Амазон без вложений и алгоритмы действий: начиная от регистрации необходимых аккаунтов и знакомства с лучшими базами фрилансеров — до изучения лайфхаков по продвижению своих книжек и удобных способов выведения заработанных средств. Все на русском языке.

Из нововведений 2021 года в школе Profit-Zone появился коуч-психолог, который помогает со всеми личными и мотивационными вопросами новоиспеченных бизнесменов, облегчает адаптацию к новой нагрузке и изменениям стиля жизни, подтягивает самоорганизованность и тайм-менеджмент. Также появилась возможность параллельно изучать или подтягивать английский язык тем, у кого есть такая потребность. Ну и конечно домашние задания становятся все практичнее и актуализируются согласно новым обстоятельствам в мире и в бизнесе. Все выполненные домашние задания проверяются и каждый студент получает обратную связь.

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Автор курса — Антон Петренко, путешественник и активный селф-паблишер на Amazon с 2013 года. Антон разбирался во всем с нуля, когда об Амазоне на русскоязычном пространстве мало кто знал. Со временем построил успешное онлайн издательство на платформе, которое теперь работает практически самостоятельно, требует намного меньше времязатрат, а заработок на Амазон позволяет путешествовать и жить в разных уголках мира. Воспитал множество учеников, которые сейчас активно ведут собственный Amazon бизнес (выше были примеры чеков некоторых из них).

Антон постоянно обновляет курс самой актуальной информацией и создает новые обучающие проекты в этой сфере. Выступает спикером на тематических форумах и публикует материалы о ведении бизнеса на платформе.

Отзывы выпускников курса Profit-Zone (Профит-Зон) "Обучение бизнесу на Амазон" можно посмотреть на специальной странице блога Антона Петренко.

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