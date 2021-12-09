"Снижение энергозависимости, рост налогов", - эксперт прокомментировал разделение "Укрнафты"

В результате раздела "Укрнафты" получится две нефтегазодобывающие компании, которые будут мотивированы наращивать добычу. В перспективе это означает рост рентных и прочих бюджетных платежей, снижение энергозависимости. Об этом в своей колонке "Кто выиграет от разделения Укрнафты?" пишет директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

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"В медиаэфире и соцсетях ширится зрада, мол, НАКу останутся корешки, Коломойскому с партнерами — сплошной шоколад. Основную несправедливость многие видят в том, что согласно плану разделения, "Привату" отходит нефтедобыча в Восточной Украине и сеть АЗС, а Нафтогазу — газовый бизнес и нефтяной на Западе Украины. Утверждают, что восточные месторождения более мощные и перспективные, а на Западе Борислав уже давно не смеется. Хотелось бы напомнить, что одним из основных мотиваторов разделения является нерешенность вопроса с реализацией нефти, которую можно переработать только на контролируемом тем же "Приватом" Кременчугском НПЗ. Что будет делать с нефтью НАК? Проситься на переработку к Коломойскому?", — отметил эксперт.

По его словам, оценку активов "Укрнафты" уже провели международные аудиторы. Однако не стоит забывать о долге "Нафтогаза" за 8-9 млрд. кубометров газа, которые госхолдинг должен вернуть Укрнафте. В сегодняшних ценах это $8−9 млрд и это больше, чем стоит вся Укрнафта с ее месторождениями, заправками и прочей рухлядью.

"Главное: газ или деньги должны не Коломойскому, это долг НАКа перед Укрнафтой, в которой самому НАКу принадлежит половина акций. И долг этот НАК концептуально не оспаривает. Там есть разные мнения по объемам и по цене, но все понимают — газ был использован и его (или деньги) надо возвращать. Все также понимают и то, что $8−9 млрд цифра абсолютно неподъемная и нереальная. Тем временем суд, где сейчас находится рассмотрение, может вынести только два варианта решения — или возврат газа или возврат денег исходя из рыночной цены. Выходом из этой ситуации рассматривают подписание мирового соглашения с обоюдно приемлемыми параметрами", — говорит Сергей Куюн.

По его словам, те инсайдеры, с кем удалось пообщаться, верят, что акционеры способны разойтись без каких-либо миллиардных выплат, которые всех пугают.

"В результате раздела Укрнафты получится две нефтегазодобывающие компании, которые будут мотивированы наращивать добычу. В перспективе это означает рост рентных и прочих бюджетных платежей, снижение энергозависимости со всеми вытекающими. Казна также оперативно возможно получит несколько миллиардов гривен налогов, которые неизбежно возникнут в результате передачи активов между акционерами", — считает энергоэксперт.

Он также предполагает, что вопрос "Укрнафты" снова откладывается на неопределенный срок.

"Президент вошел в клинч с Ринатом Ахметовым. Раздел "Укрнафты", каким бы необходимым он ни казался, является крайне деликатной и токсичной темой, а поэтому власть не захочет подарить оппоненту такую сладкую возможность для торпедирования. Не вызывает сомнений, что независимо от финальной конфигурации развода акционеров Укрнафты их нарекут зрадой и зашкваром. Импульс развитию нефтегазодобывающей и перерабатывающей отраслям снова откладывается", — резюмирует Сергей Куюн.