ЖК "Синергія Сіті" - житловий комплекс року за версією премії IBuild від Конфедерації будівельників України

Ірпінський багатофункціональний ЖК "Синергія Сіті" переміг в номінації "Житловий комплекс року" однієї з найпрестижніших професійних відзнак — премії Ibuild-2021 від Конфедерації будівельників України. Церемонія нагородження переможців відбулася 8 грудня в готелі InterContinental Kyiv. Подія об’єднала усіх провідних гравців вітчизняного ринку нерухомості.

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IBuild — головна будівельна премія України, якою відзначають лідерів галузі, кращі будівельні та девелоперські компанії і кращі об’єкти поточного року. Відзнака заснована на об’єктивності оцінювання та принципових критеріях відбору номінантів: гідності, чесності і професійності. Перемога в одній з номінацій IBUILD є свідченням якості, надійності та відповідальності учасників будівельного ринку.

Таким критеріям повністю відповідає відомий у столичному регіоні забудовник — Будівельна група "Синергія", про що свідчить перемога її флагманського проєкту "Синергія Сіті" в одній з найпрестижніших номінацій професійної відзнаки. І йдеться не лише про високу оцінку від колег та галузевих експертів, а й від споживачів, котрі голосували за номінантів.

"Ми пишаємось, що завдяки продуманому екосередовищу, багатій внутрішній інфраструктурі та комфортній локації на курорті, наше "місто в місті" отримало найвищу оцінку експертів!

В Синергія Сіті ми створюємо сучасне міське середовище з безліччю сценаріїв для життя, спілкування, святкування приємних моментів та відпочинку. Перша вагома перемога комплексу в професійній премії від КБУ викликає гордість за наші рішення та команду, яка їх втілює. Дякую за визнання та продовжуємо і надалі завзято працювати над знаковим проєктом Синергії" — поділився під час вручення Ігор Оверко, директор Будівельної групи "Синергія".

Протягом 11 років Будівельна група Синергія створює комфортне середовище у київському передмісті. Всі свої проєкти девелопер створює на основі власних Стандартів Синергії.

Ці стандарти та досвід на ринку стали основою для проєктування й реалізації масштабного проєкту — флагманського житлового комплексу бізнес-класу "Синергія Сіті". Це один з найбільш масштабних та інноваційних проєктів житлової нерухомості у Київській області. Його концепцію "життя як на курорті" розробила провідна маркетингова агенція Fedoriv.

Комплекс розташований у курортній зоні Ірпеня — поблизу мальовничої річки з набережною, прекрасно облаштованою для будь-яких потреб. Для ранкових та вечірніх пробіжок чи прогулянок на велосипеді — доріжки для бігунів і велосипедистів. Для прогулянок на свіжому повітрі, зимових лиж та осінніх фотосесій — гектари лісу. На території комплексу також буде достатньо зелені. В проєкт входять 5 кілометрів променаду скрізь всю територію комплексу. У пішій доступності для мешканців вже є футбольне і волейбольне поля, боксерський ринг, скейт-парк.

При проєктуванні комплексу використали сучасні архітектурні прийоми, наприклад, різноповерхову забудову: перепади висоти створюють відчуття відкритого простору і свободи, а в квартири і двори проникає більше сонячного світла.

В комплексі втілюють концепцію "місто в місті". На території буде знаходитися власний торговий центр та більше 500 магазинів для шопінгу, включаючи кафе та ресторани. Також проєктом передбачено будівництво кількох дитячих садків та школи-ліцею Синергія із власним басейном.

В "Синергія Сіті" роблять акцент на безпеці та комфорті майбутніх мешканців. Тут розумні рішення в усьому — від системи відеоспостереження, якою жителі керують зі смартфона, до інклюзивних вхідних груп та екологічних рішень в освітленні прибудинкової території. А кожну квартиру інтегровано із інноваційною системою безпеки AJAX.

Окрім зведення ЖК "Синергія Сіті", Будівельна група продовжує реалізацію інших проєктів в Ірпені. А цього року компанія почала втілювати проєкт у Дарницькому районі столиці, де стартувало будівництво житлового комплексу комфорт-класу "Синергія Київ".