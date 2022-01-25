Новые санкции Минфина США против "агентов ФСБ" наложили тень на главу "налогового" комитета Даниила Гетманцева, — СМИ

После того, как стало известно о введении санкций Министерства финансов США в отношении четырех граждан Украины, связанных, по данным американцев, с ФСБ России, многие украинские предприниматели и общественные деятели вспомнили, что у "регионала" Владимира Сивковича, одного из фигурантов санкционного списка, более 8 лет находился в официальных помощниках сегодняшний глава налогового и таможенного Комитета Верховной Рады Украины и одна из ключевых фигур команды Владимира Зеленского Даниил Гетманцев, сообщает ukranews.com.

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Как пишет издание delo.ua, Гетманцев был официальным помощником народного депутата Украины от "Партии регионов", экс-сотрудника КГГБ СССР Владимир Сивковича в период с 2002 по 2010 годы. После этого Сивкович занимал должности вице-премьер-министра в правительстве Николая Азарова и заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в период правления Януковича. А после "Евромайдана" в 2014 году он сбежал в Россию, где находится и сегодня.

Американские власти заявили, что Владимир Сивкович и другие фигуранты санкционного списка, "действует по указаниям российского ФСБ и участвует в ее операциях против США и ее союзников и партнеров". О том, что бывший КГГБшник Сивкович, будучи уже украинским государственным деятелем, продолжал работать на ФСБ России, еще задолго до этого утверждал руководитель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.

Именно из-за "тесных отношений" с Сивковичем в 2017 году Даниил Гетманцев не смог протий конкурс на должность судьи Кассационного административного суда. Знал ли Даниил Гетманцев о том, что работал помощником бывшего сотрудника КГГБ, который сотрудничает с российскими спецслужбами – таким вопросом задались сегодня в Украине. Предприниматели, собирая воедино деятельность Гетманцева на посту главы налогового комитета Рады, заключают: политик может также действовать не в интересах Украины.

В частности, соучредитель компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк прямо обвинил Даниила Гетманцева в том, что он за два года сделал для уничтожения экономического развития страны, и что сегодня Украина, как одна из самых перспективных стран Европы, вместо того, чтобы стать экономическим чудом, плетется в экономических аутсайдерах, оседая на 130 месте среди стран мира по уровню экономической свободы.

И он, и другие украинские бизнесмены, назвали последнюю инициативу Гетманцева запретить ФОП 3-й группы работать с юридическими лицами "контрольным выстрелом в голову экономического развития", а главу налогового комитета обвинили в намеренном уничтожении сотен тысяч мелких предпринимателей. В свою очередь, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко, порекомендовал США проверить на связи с РФ Даниила Гетманцева, а предприниматель Павел Себастьянович подсчитал, что за время работы Гетманцева в Украине уменьшилось количество работающих предприятий с 2 до 1,5 млн, и призвал Службу безопасности Украины расследовать деятельность Даниила Гетманцева.