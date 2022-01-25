Депутаты ВР увеличили стоимость безналоговых зарубежных посылок в Украину в полтора раза
Лимит на посылки, действовавший до 2019 года, законодатели вернули на место из-за отсутствия роста поступлений налогов от почтовых отправлений
Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий не облагать налогом посылки из-за рубежа стоимостью до 150 евро. Старая норма о налогообложении почтовых отправлений, оцененных выше 100 евро, отменена, сообщают законодатели на портале ВР.
Законопроект, изменяющий правила взимания таможенных отправлений, депутаты Верховной Рады приняли сегодня, 25 января 2022 года, во втором чтении. Авторы текста нового закона — группа народных депутатов во главе с Даниилом Гетманцевым, главой комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Текст законопроекта был направлен в Верховную Раду 28 октября 2020 года. По пути к принятию закон прошел множество правок и согласований.
Максимальная стоимость беспошлинных посылок составляла 150 евро, но была отменена в январе 2019 года, после принятия ВР закона, устанавливающего лимит в 100 евро. Цель закона — борьба с нелегальным импортом. Таким образом, новые поправки в Таможенный кодекс Украины возвращают старый лимит на место.
Отказаться от старого лимита посылок государство побудило низкое количество поступающих в госбюджет средств, при высоких расходах на администрирование налога. О чем также свидетельствует практика налогообложения почтовых служб других стран.
Ранее Фокус сообщал, что лимит на стоимость безналоговых посылок в 150 евро законодатели хотели ввести еще в 2018 году. Но отложили нововведение на один год. Одновременно депутаты установили предельную стоимость ввозимого в Украину багажа в 500 евро.
Также предлагалась инициатива о суммарной оценке всех посылок, которые получает в Украине гражданин в течение одного месяца, и если их больше трех, и они все вместе стоят больше 150 евро, с них взимают акциз. Этому нововведению не суждено было стать законом, от него отказались.
Не допустить принятия закона, ограничивающего не облагаемую налогами суммарную стоимость посылок в 150 евро при их количестве больше трех, почтовые операторы и экспресс-перевозчики просили власти страны еще в 2017 году. По мнению почтовых служб, такая новация могла негативно повлиять на весь украинский рынок перевозок.
С марта 2014 года посылки, которые отправляют украинцы в Крым, оплачиваются по международным тарифам. Такие правила были введены в связи с аннексией Крымского полуострова Российской Федерацией.