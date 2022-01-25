Депутаты ВР увеличили стоимость безналоговых зарубежных посылок в Украину в полтора раза

Лимит на посылки, действовавший до 2019 года, законодатели вернули на место из-за отсутствия роста поступлений налогов от почтовых отправлений

Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий не облагать налогом посылки из-за рубежа стоимостью до 150 евро. Старая норма о налогообложении почтовых отправлений, оцененных выше 100 евро, отменена, сообщают законодатели на портале ВР.

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Законопроект, изменяющий правила взимания таможенных отправлений, депутаты Верховной Рады приняли сегодня, 25 января 2022 года, во втором чтении. Авторы текста нового закона — группа народных депутатов во главе с Даниилом Гетманцевым, главой комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Текст законопроекта был направлен в Верховную Раду 28 октября 2020 года. По пути к принятию закон прошел множество правок и согласований.

Максимальная стоимость беспошлинных посылок составляла 150 евро, но была отменена в январе 2019 года, после принятия ВР закона, устанавливающего лимит в 100 евро. Цель закона — борьба с нелегальным импортом. Таким образом, новые поправки в Таможенный кодекс Украины возвращают старый лимит на место.

Отказаться от старого лимита посылок государство побудило низкое количество поступающих в госбюджет средств, при высоких расходах на администрирование налога. О чем также свидетельствует практика налогообложения почтовых служб других стран.

Ранее Фокус сообщал, что лимит на стоимость безналоговых посылок в 150 евро законодатели хотели ввести еще в 2018 году. Но отложили нововведение на один год. Одновременно депутаты установили предельную стоимость ввозимого в Украину багажа в 500 евро.

Также предлагалась инициатива о суммарной оценке всех посылок, которые получает в Украине гражданин в течение одного месяца, и если их больше трех, и они все вместе стоят больше 150 евро, с них взимают акциз. Этому нововведению не суждено было стать законом, от него отказались.

Не допустить принятия закона, ограничивающего не облагаемую налогами суммарную стоимость посылок в 150 евро при их количестве больше трех, почтовые операторы и экспресс-перевозчики просили власти страны еще в 2017 году. По мнению почтовых служб, такая новация могла негативно повлиять на весь украинский рынок перевозок.

С марта 2014 года посылки, которые отправляют украинцы в Крым, оплачиваются по международным тарифам. Такие правила были введены в связи с аннексией Крымского полуострова Российской Федерацией.