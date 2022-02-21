На Dnipro Agro Group Василия Астиона подал в суд банк "Пивденный" за долг в 159 млн грн

Отношения группы компаний Dnipro Agro Group Василия Астиона с банками-кредиторами из стадии переговоров перешли в стадию судебных разбирательств.

Как пишет РБК-Украина в статье "Многомиллионные долги. Из-за чего Василий Астион застрял в долговой яме", в январе одесский банк "Пивденный" подал иск в хозяйственный суд Днепропетровской области к Василию Астиону, его брату Евгению Астиону, Елене Семенченко (жена Романа Семенченко — бывшего уполномоченного президента по контролю за денятельностью СБУ) и компаниям Dnipro Agro Group — "Відродження", "Дніпроагроальянс", АПК "Дніпроагро", "Агрофирма "Схід Агро", "Перемога" и "Солома" (последнюю контролируют братья Астионы вместе с Кошляком и Семенченко), передает портал oligarh.media.

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От них "Пивденный" потребовал солидарного погашения долга в размере 145,369 млн гривен по генеральному соглашению о кредитовании № ВGS2017-03077 от 14 августа 2017 года. Из этой суммы 136,478 млн гривен составляет задолженность по телу кредита, а 8,890 млн — задолженность по процентам.

Когда дело перешло в судебную плоскость, должники пошли на переговоры, и 10 февраля суд утвердил мировое соглашение между сторонами. По его условиям компании Астиона и Кошляка признали задолженность и пообещали заплатить банку 159 млн грн — но не сразу.

"Пивденный" согласился рассрочить выплату долга до 1 августа 2022 года, получив начальный платеж от должников в сумме 10,6 млн грн, и перенеся срок выплаты основной части долга (около 111 млн грн) на июль.

По данным РБК-Украина, такое развитие событий не может не волновать кредиторов Dnipro Agro Group — прежде всего, Таскомбанк Сергея Тигипко и ПУМБ, долги группы Астиона и Кошляка перед которыми измеряются сотнями миллионов гривен. Значимая задолженность имеется и перед "Кредобанком", "МТБ Банком", компанией Андрея Веревского "Кернел-трейд" и фирмой "Аграрный фонд".

О нарастающих финансовых проблемах Dnipro Agro Group говорит распродажа его имущества (группа Василия Астиона выставила на продажу большую часть своих элеваторов) и шквал судебных исков от селян, которым Dnipro Agro Group годами не платит арендную плату за землю, ссылаясь на "затруднительное материальное положение и некачественный урожай из-за неэффективного хозяйствования".