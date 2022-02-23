Время повышать: почему доллар уже дороже 29 гривен и что влияет на курсовые скачки

На межбанковском рынке растет спрос, который подогревает геополитика. Гривна на розничном рынке уже достигла уровня 29,3 USDUAH. Фокус выяснил, что и почему происходит с курсом гривны, а также со спросом на украинские ценные бумаги после признания Россией независимости "ЛНР" и "ДНР".

Еще 21 февраля курс в обменниках был не выше 28,65 USDUAH (курс продажи), а официальный курс НБУ был установлен на уровне 28,34 USDUAH. Однако уже 22 февраля гривна начала резко девальвировать — официальный курс НБУ был на уровне 28,48 USDUAH, но в обменниках и банках курс продажи достиг 29,2-29,35 USDUAH. Одна из причин — паника на межбанке в связи с признанием Россией независимости "ЛНР" и "ДНР", то есть, оккупированных страной-агрессором территорий.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Уже выше 29: что происходит с курсом на межбанковском рынке

Антон Куринный, главный трейдер департамента казначейства и финансовых рынков ОТП Банка, говорит, что межбанковский рынок нервно реагирует на последние новости, и если в понедельник 21 февраля котировки были на уровне 28,6-28,65 UAH/USD, то во вторник 22 февраля с утра уже 28,9-29 USDUAH.

"Межбанк (МВРУ) прогнозируемо открылся резким скачком курса. Уже первое соглашение в Bloomberg прошло по курсу 28,9 USDUAH, что почти на 30 копеек выше уровня на закрытии рынка в понедельник. Особенно динамичными торги были в первые 20 минут – в это время котировки достигали максимальных отметок дня 29,10-29,12 USDUAH. Но активное участие НБУ остановило рост и даже вернуло курс за линию 29,0 USDUAH. Большую часть дня торги проходили в коридоре 28,92-28,97 USDUAH. И только к вечеру выросли до 29,03-29,07 USDUAH", — рассказала Анна Золотько, директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка".

В банках Фокусу рассказали, что 22 февраля спрос на валюту в разы превышал предложение, что, очевидно, не могло не сказаться на росте котировок. "Спрос значительно превышает предложение на фоне геополитических новостей. Продавцы умеренно выходят с продажей только после того, как регулятор появляется на рынке и успокаивает его", — говорит Куринный.

По словам Анны Золотько, в целом в (системе) Bloomberg за день заключили сделок на $412 млн. Это — вдвое больше среднедневных показателей. "С другой стороны, активность продавцов валюты сегодня была сдержанной", — отметила Золотько.

Конечно, в такой ситуации Нацбанк мог успокоить рынок, что, собственно, он и сделал. 22 февраля НБУ проводил для банков интервенции по продаже доллара на аукционах "запроса лучшего курса". По мнению Анны Золотько, ориентировочно НБУ "влил" валюты порядка $250-300 млн.

Эксперты считают, что пока рано говорить о стабилизации ситуации с курсом, а об откате курса к прежним значениям (28,2-28,5 USDUAH) тем более. По мнению Куринного, курс в ближайшее время будет на уровнях 28,8-29,4 USDUAH, но лишь при условии, что не будет очередной порции новостей, способных повлиять на рынок. "Для отката или для укрепления гривны нужно больше позитива, поэтому, скорее, она где-то консолидируется и будет стоять на месте", — считает Куринный. В свою очередь Анна Золотько также считает, что новости (особенно политические) сегодня имеют решающую роль. Из-за негативного информационного фона инвесторы покидают украинские ценные бумаги (ОВГЗ) – нерезиденты после продажи бумаг сразу хотят "выйти в валюту", что увеличивает спрос на валюту, давит на курс.

"Рынок пока очень нервный и готов реагировать на любые новости. Даже небольшое смягчение информационного фона может развернуть рынок. Ведь близятся предельные сроки уплаты налогов, начисление зарплат, и бизнес требует гривневой ликвидности. Однако вряд ли следует рассчитывать на укрепление гривны в среду 23 февраля. Ведь 23 февраля Министерство финансов должно уплатить держателям ОВГЗ более 20 млрд грн. Это достаточно существенный дополнительный фактор давления на гривну", — отметила Анна Золотько.

Облигации и еврооблигации: что происходит с котировками ценных бумаг

Как уже было отмечено, негативные сообщения оказывают непосредственное влияние на рынок ценных бумаг — украинских ОВГЗ и еврооблигаций, спрос на которые падает, а инвесторы в панике продают их, пытаясь зафиксировать доходность. Тем временем ставки по бумагам растут на фоне политической напряженности.

"Инвесторы в украинские еврооблигации, конечно, очень нервно реагируют на все новости по агрессии России против Украины и по возможности уменьшают инвестиции в украинские активы. Геополитическое напряжение продолжает оставаться определяющим для доходности евробондов, которые стремительно выросли после решения Российской Федерации признать самопровозглашенные республики и ввести туда войска. Во вторник 22 февраля доходность достигла утром более 30% по еврооблигациям с погашением через полгода и превышали 12% годовых по выпускам с погашением в 2032-33 годах, хотя в течение дня несущественно, но снизились на новостях о санкциях в отношении России", — комментирует Тарас Котович, старший финансовый аналитик группы ICU.

Он уверен: поведение инвесторов будет оставаться очень осторожным, ведь деэскалации в ближайшее время ждать не стоит.

Аналитик Иван Угляница объяснил Фокусу, что в целом ситуация по украинским евробондам существенно не изменилась — иностранные инвесторы продолжают продавать бумаги, местные – покупать, но покупки идут в гораздо меньших масштабах по сравнению с выходом иностранцев. "Пока ситуация не стабилизируется с точки зрения и фактической, и новостей, выход иностранцев из бумаг, думаю, будет продолжаться. Этому, в частности, способствует и глобальный фонд, ожидание роста базовых ставок и прочее. Прогноз по ценам украинских еврооблигаций зависит чисто от политической ситуации, в том числе, от непрогнозируемой реакции, очередных шагов РФ, поэтому здесь сложно что-либо прогнозировать. Но для местных инвесторов, привыкших к этому уровню риска, сейчас украинские бонды очень привлекательны, притом, что местные инвесторы не имеют доступа к другим инструментам с подобными доходностями в Украине", — отметил Угляница.

Юрий Алексеенко, директор инвестиционного департамента ОТП Капитал, отметил, что рынок украинских облигаций внешнего займа (евробондов) в последние недели очень волатильный, учитывая возможную полномасштабную агрессию РФ против Украины.

"Доходности росли до 13%-25%, наибольшие показатели достигались по кратчайшим евроблигациям (погашение в сентябре 2022). На таких высоких уровнях доходности и риска спрос преимущественно был сформирован внутренним инвестором, готовым покупать по таким ценам риск военной эскалации. Нерезиденты будут избегать инвестиций в украинские еврооблигации в период возможного военного конфликта", — говорит Алексеенко. И добавляет: заинтересованность иностранцев в украинских ценных бумагах вырастет только после того, как будет нивелирована угроза со стороны РФ, а Украина получит международную поддержку.

"Ожидаем, что рынок восстановится до уровней 10%-14% (ставки по евробондам, — ред.) при прекращении дальнейшего вторжения РФ на территорию Украины. К уровням первого квартала 2021 года, когда спрос был высоким как со стороны нерезидентов, так и со стороны локальных инвесторов, а это уровень доходностей 4,5%-6%, рынок не восстановится в ближайший год", — предупреждает эксперт.

С облигациями внутреннего госзайма ситуация похожая – иностранные инвесторы стараются продавать, покидая сделанные ранее инвестиции в ОВГЗ. Однако, несмотря на сложный информационный фон, во вторник 22 февраля Минфину удалось на аукционах ОВГЗ продать бумаг на сумму 3,48 млрд. грн. В министерстве отметили, что наибольший спрос был сосредоточен на 3-месячных ОВГЗ в гривне, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 2,9 млрд. гривен. Средневзвешенные ставки по всем ценным бумагам состоявшегося 22 февраля аукциона, составили от 11,6% годовых для 3-месячных ОВГЗ до 13,09% для бумаг с погашением через 4 года. Кроме гривневых бумаг, Минфин предложил инвесторам ОВГЗ в евро со ставкой 1,75% годовых, от продажи которых было получено 7,2 млн евро.