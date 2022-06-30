Настало время говорить не только о проблемах войны, но и об экономике в послевоенное время - Пелюховский

Настало время открыто говорить и дискутировать не только о проблемах войны и обороны, но и об экономическом развитии страны в послевоенное время, считает лидер партии "Сила нации" Андрей Пелюховский.

В статье "Украинцы обрели в нынешней войне чувство солидарности" автор констатирует: "В последнее время простые люди озабочены именно вопросом выживания: все с тревогой ждут осени и зимы, не особо веря в то, что о нас и о нашем будущем позаботится кто-то из наших зарубежных партнеров. Представители G7 намекают о готовности дать Украине 30 миллиардов долларов, но мы не знаем, на каких условиях. К тому же эти средства – это капля в море проблем, появившихся в связи с войной. Нам обещают падение ВВП на 45 – 48%. В 2021 году долларовый ВВП Украины достиг исторического максимума – 200 миллиардов долларов. То есть, зарубежные вливания компенсируют наши убытки только на треть".

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Автор продолжает мрачную констатацию: "Украина осталась без предприятий ВВП и без ряда индустриальных гигантов, обеспечивающих приток валюты. Осталась без ряда морских портов, а по сути – с заблокированным доступом к морю. Даже если завтра мы вернем все свои территории – ряд предприятий необходимо будет отстраивать (что займет не один год), а традиционные рынки сбыта товаров к тому времени будут заняты конкурентами. Полноценно продолжают работать сегодня только 14% предприятий.

Уровень безработицы может превысить 40% (до войны прогнозировалось, что безработица в Украине в 2022 году сохранится на уровне 8,6%).Уровень инфляции может достигнуть 21-24%".

Пелюховский, апеллируя к своему опыту работы в реальном секторе, предлагает следующие шаги:

"Во-первых, необходим качественный и постоянный аудит экономической ситуации в стране – для этого следует создать специальный совет из числа лучших экономистов Украины.

В-вторых, в кратчайшие сроки необходимо подготовить несколько вариантов программ развития экономики, учитывающих разные вводные и различное моделирование ситуации: а) мы возвращаем контроль над границами по состоянию на 2013 год; б) мы возвращаемся к статус-кво 23 февраля 2022 года; в) мы теряем Донбасс, но отвоевываем Херсон; г) мы соглашаемся на линию размежевания, совпадающую с нынешней линией фронта; д) мы теряем выход к морю и т.д.

В-третьих, необходимо разрешить выезд гражданам Украины на работу – с предусмотрением механизма их возвращения в случае острой необходимости для военных нужд.

В-четвертых: власть должна сделать все для того, чтобы перестать разрушать бизнес-структуры, призывая в армию людей, работающих на благо развития экономики. Необходима система моральной заинтересованности для службы в действующей армии для безработных граждан: как вариант заработка..

В-пятых, необходима комплексная программа развития сферы обслуживания. Сфера обслуживания – это живительная среда для развития украинского среднего класса.

В-шестых, уже сейчас необходимо разработать и утвердить комплексную программу микрокредитования по системе Мухаммада Юнуса".

В конце статьи автор констатирует: "Очень важно развивать самое ценное, что мы обрели в ходе нынешней войны – чувство солидарности, чувство "единой семьи", чувство взаимопомощи. Без этих чувств невозможно возродить Украину".