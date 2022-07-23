Ни один украинский банк не имеет статуса проблемного, – АУБ

Председатель Ассоциации украинских банков Андрей Дубас констатирует, что отечественные банки уже длительное время подвергаются информационным атакам со стороны страны-агрессора. Целью инициаторов информационных диверсий является паника. Волны фейков и грязи об украинских банках – это диверсия, потому что ни один украинский банк сейчас не имеет статуса проблемного.

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"Национальный банк Украины, Ассоциация украинских банков и сами банки сработали в условиях военной агрессии молниеносно, и банковская система устояла. Сейчас банковская система высоколиквидна и готова к вызовам", — отметил глава АУБ в комментарии Delo.ua.

"Начало волны мы стали видеть до широкомасштабной агрессии РФ еще в январе. И она не остановилась после 24 февраля. Отмечу, что атакуют все банки. И крупные, и не очень, и с государственным капиталом, и частные с отечественными акционерами, и с зарубежными собственниками. Бесспорно, эти информационные вбросы инспирированы со стороны государства-агрессора", — сказал Дубас.

Например, Председатель правления Альянс Банка Юлия Фролова публично заявляла, что банк столкнулся с распространением фейковой информации о финансовом состоянии и правомерности действий учреждения. Глава Альянс Банка призвала доверять только официальным данным. В частности, проверять информацию о текущем состоянии банковского сектора в Отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности.

Андрей Дубас уверен, что целью информационных диверсий была и есть стабильность украинской банковской системы, которая устояла даже в самые критические дни войны.

"Если речь шла о крупных или государственных банках, то пытались испугать изменением условий обслуживания или раздували небольшие технические проблемы. Причем пытались предоставить информацию в апокалиптическом тоне. Когда атаковали относительно небольшие учреждения – затрагивали вопросы акционеров. Причем фейки, вбрасываемые в информационное пространство, были, часто, старые и давно опровергнуты", — указал глава АУБ.

"Я призываю каждого гражданина фильтровать информацию, исходящую из непроверенных источников. Все эти списки якобы несостоятельных банков, возникающих там и здесь у анонимных источников – фейк. Напомню, что в июне заместитель главы НБУ Ярослав Матузко сообщил, что ни один украинский банк не имеет статуса проблемного", - сказал Андрей Дубас.

Глава АУБ рекомендует каждому украинцу соблюдать информационную гигиену, особенно когда речь идет о финансовых вопросах и не играть на руку агрессору.