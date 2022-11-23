В титановой отрасли намечается очередной передел, — СМИ

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Приспособившийся к санкциям и жизни "Венского изгнанника" опальный украинский олигарх Дмитрий Фирташ до сих пор является самым влиятельным персонажем в отечественной титановой отрасли, со ссылкой на издание "Аргумент" сообщает ресурс "Економічні новини".

По мнению СМИ, на сегодняшний день структуры Фирташа напрямую контролируют около половины производства титанового сырья и эффективно "ветируют" остальную неподконтрольную ему часть. В планах беглого олигарха – восстановить утраченный контроль над ОГХК и назначить своих директоров на государственные Иршанский и Вольногорский ГОКи.

Именно с этим, считают авторы, связано нынешнее давление со стороны силовых структур на госкомпанию ОГХК и крупнейшую частную титановую компанию "Велта". В конце июля компания "Велта" заявила о давлении со стороны правоохранительных органов с признаками рейдерства. В августе Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на торги имущественный комплекс компании из-за неуплаты кредита в одном из ранее ликвидированных банков. В ноябре, "Велта" получила официальный отказ от "Госэкспортконтроля" в получении экспортных лицензий на продажу продукции по своим чешским, американским и китайским контрактам.

С аналогичными трудностями столкнулась также ОГХК – крупнейшее государственное предприятие отрасли. Так, 21 сентября ОГХК заявила о давлении на компанию с целью ее дискредитации перед европейскими и американскими партнерами, а также дезавуировала обвинения в поставках титанового концентрата в РФ.

В октябре компанию лишили выплаты 105 млн. грн. экспортного НДС, который до этого исправно ежемесячно выплачивался. 19 ноября в ОГХК заявили, что из-за задержек со стороны "Госэкспортконтроля" с выдачей лицензий, фактически, весь "западный" экспорт госкомпании был остановлен.

Если структурам Фирташа удастся остановить работу и выкупить имущество "Велты" за долги перед ликвидированным "Проминвесте", а также получить управление над находящимся в АРМА Демуринским ГОКом — это будет означать уже единоличный, полный и стратегический контроль над всей титановой отраслью Украины. При таком раскладе вопрос о поставках украинского титана для производства российских ракет и самолетов из плоскости невозможного перейдет в разряд вполне допустимого, считают журналисты.