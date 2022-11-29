Новый путь, старые рельсы: готова ли Украина отказаться от железной дороги советского стандарта

Железнодорожные пути достались Украине в наследство от СССР, тогда как в ЕС, куда идет Украина, ширина колеи отличается. Это создает проблемы в логистике, однако необходимость "перешивать" всю железную дорогу остается под вопросом.

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Во время войны в Украине активизировалось обсуждение замены железнодорожных путей в стране на европейские. Их ширина составляет 1435 мм, тогда как в Украине исторически используется железнодорожная колея шириной 1520 мм, о чем Фокус пишет в своем новом обзоре "Сойти с русской колеи. Стоит ли Украине заменять рельсы на европейские".

Как отмечает Дарья Сичкарь, координатор Комитета по Логистике Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), как до полномасштабного вторжения РФ, так и теперь, отличие ширины путей сдерживало возможности экспортной железнодорожной логистики через западную границу. По словам собеседницы Фокуса, главной проблемой, которая еще более усугубилась во время войны, выступают очереди на границе из-за задержек при замене колесной пары.

Впрочем, замена всех рельсов в стране на европейские вряд ли станет адекватным решением наболевшего вопроса. Как объяснил Фокусу Александр Кава, заместитель министра финансов Украины (в 2014-2015 годы замминистра инфраструктуры), перевести, или по-железнодорожному "перешить" все железные дороги Украины на европейскую колею – нереально и нецелесообразно, поскольку разница заключается не только в ширине колеи, но и в габаритных и весовых стандартах вагонов и локомотивов.

Более того, подобная инициатива в масштабах всей страны, истощенной войной с Россией, вполне может превратиться в затратный долгострой с сомнительной рентабельностью.

"Если в год "перешивать" не менее 1000 км железной дороги, по самым скромным оценкам, процесс затянется более чем на 25 лет, а его стоимость превысит 100 млрд евро", — предупреждает Александр Кава.

Протяженность железных дорог общего пользования в Украине превышает 20 тыс. км. Еще более 10 тыс. км составляют подъездные пути и пути предприятий

Однако проблема железнодорожного сообщения между Украиной и ЕС требует решения. В качестве компромисса Александр Кава называет повышение пропускной способности по перевалке грузов на приграничных станциях и увеличение взаимного проникновения обоих стандартов в приграничной зоне.

Такая работа уже идет несмотря на войну. В частности, Кава рассказал Фокусу, что в 2022 году в Украине восстановили колею шириной 1435 мм на участке от станции Рава-Русская во Львовской области до границы с Польшей и уже в ближайшие месяцы по этой европейской колее уже начнется движение поездов.

О том, какие конкретные проекты помогут существенно улучшить логистику и открыть новые пассажирские железнодорожные маршруты подробнее читайте в обзоре Фокуса "Сойти с русской колеи. Стоит ли Украине заменять рельсы на европейские".

Ранее Фокус анализировал, при каких условиях в Украине удастся возобновить авиасообщение. Также Фокус назвал ТОП-10 аэропортов возле границ Украины, которые украинцы чаще всего используют для авиаперелетов по миру.