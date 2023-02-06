В США следят за судьбой 1xBet в Украине и обвиняют букмекера в спонсорстве интернет-пиратства, — СМИ

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В США вменяют российской букмекерской конторе 1xBet нанесение ущерба американской киноиндустрии путем рекламной поддержки пиратских веб-сайтов, ворующих объекты интеллектуальной собственности американских кинопроизводителей, передают "Українські новини".

В недавнем отчете Ассоциации кинематографистов США, членами которой являются Walt Disney Studios, Netflix, Paramount Pictures Corporation, Warner Bros. Entertainment Inc. и другие компании, указывается, что экономика США ежегодно теряет около 30 миллиардов долларов в виде упущенной выгоды из-за пиратских веб-сайтов. Помимо самих пиратских сайтов и нелегальных сервисов потокового видеохостинга, ущерб киноиндустрии наносят также хостинг-провайдеры и рекламодатели, размещающие свою рекламу на пиратских сайтах. Причем ответственность последних за развитие рынка пиратства в мире в Ассоциации называют наибольшей, учитывая, что ради получения доходов от рекламы при нелегальных трансляциях фильмов и сериалов пиратские сайты и существуют.

По оценкам Альянса цифровых граждан, пиратские веб-сайты зарабатывают на рекламе около 1,34 миллиарда долларов в год. При этом Ассоциация кинематографистов США отдельно отмечает в отчете, что значительную долю этого дохода обеспечивает российская букмекерская контора 1xBet, базирующаяся на Кипре. А самой активной рекламной сетью, размещающей рекламу на пиратских сайтах, является Propeller Ads, которая также базируется на Кипре и управляется россиянами, говорится в отчете.

В частности из-за этого американские СМИ пристально следят за деятельностью 1xBet в мире и в Украине. Так, американское издание Casino.org выпустило публикацию под заголовком "1xBet признана банкротом по решению Европейского суда", в которой сообщается, что Верховный суд Нидерландов признал банкротом 1xBet, который не выплачивал обманутым игрокам их выигрыши на сумму около 1 млн евро как минимум.

В публикации издание указывает, что "данные свидетельствуют о том, что 1xBet связан с Путиным" и "использует популярность ставок на спорт для перекачки денег российскому режиму".

Сообщается, что основатели 1xBet Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков находятся в розыске в России за деятельность в стране без лицензии. Однако, в отсутствие вещественных доказательств, подтверждающих это утверждение, вполне возможно, что эти утверждения являются не более чем уловкой и могли быть лишь завесой, скрывающей истинный характер отношений компании с Москвой, отмечает Casino.org.

Отдельно издание упоминает о попытке российского букмекера выйти на украинский рынок в 2022 году в контексте того, что букмекер, не выплачивающий выигрыши игрокам, может иметь другие цели в Украине во время войны. Журналисты обратили внимание на опасения украинского регулятора азартных игр и лотерей по поводу того, что 1xBet через платформы-оболочки MelBet, PointLoto, FanSport и BetWinner незаконно извлекает данные пользователей.