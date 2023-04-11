Налоги для репетирора: украинцам рассказали, за какую деятельность придется заплатить

Даже если репетитор не регистрировался в качестве ФЛП — налоги за доходы от репетиторства все равно придется уплатить. Сделать это нужно до 1 мая по месту регистрации.

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Украинцы, которые занимаются репетиторством в 2023 году должны уплатить налоги со своих доходов. Об этом сообщили в Главном управлении налоговой службы в Запорожской области.

Отмечается, что даже если в 2022 году репетитор не являлся ФЛП, то налог за репетиторство все равно придется заплатить. В ведомстве также рассказали, что именно относится к репетиторским услугам. Например:

подготовка детей к школе;

подготовка к поступлению в учебные заведения;

подготовка к ВНО;

обучение любому предмету.

"Подать декларацию об имущественном состоянии и доходах необходимо не позднее 1 мая 2023 года в налоговую инспекцию по месту регистрации", — сказано в сообщении.

Какие налоги нужно уплатить

Доходы от репетиторства облагаются налогом на доходы физлиц по ставке 18%. Кроме того, из этих доходов высчитывается военный сбор, который по составляет 1,5%. Сумму налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц и военного сбора репетиторы должны уплатить до 1 августа 2023 года.

Декларация доходов беженцев: кому отчитываться за доходы, а кому нет

Выехав из Украины из-за войны многие украинцы получают денежную и материальную помощь от иностранных государств и их государственных фондов, иностранных компаний или организаций. Между тем, с 1 января 2023 года в Украине продолжается декларирование доходов, полученных за предыдущий год.

Как объяснил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, подавать декларацию нужно налоговому резиденту Украины, проживающему за границей. При этом он отметил, что в законопроекте №7632, который был принят Верховной Радой за основу еще в сентябре 2022 года, появится норма, которая предусматривает: если налоговый резидент получает исключительно льготированные доходы, он освобождается от обязанности подавать декларацию. Это касается и тех украинцев, которые уже вернулись домой.

Напомним, 10 апреля 2023 года Верховная Рада поддержала законопроекты №9061 и №9062, и отменила НДС пошлины за ввоз в Украину товаров для безопасности и обороны

Кроме того, Верховная Рада поддержала в целом законопроекты N8360 и N8361-д, предполагающие освобождение от НДС и пошлины дронов, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения.