Сэкономила $5 миллиардов: Индия в прошлом году в десять раз увеличила импорт нефти из РФ

По словам журналистов, Нью-Дели оправдывает активизацию сотрудничества со страной-агрессором тем, что не может платить более высокую цену. Страна зависит от энергоносителей, а миллионы индийских граждан живут в нищете.

Related video

В 2022 году Индия в десять раз нарастила импорт нефти из Российской Федерации. Таким образом страна сэкономила 5 млрд долларов. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные индийского госбанка Bank of Baroda.

Отмечается, что третья крупнейшая экономика Азии сэкономила около 5 млрд долларов благодаря увеличению закупок нефти из Москвы.

"Это происходит в то время, когда западные страны сокращают импорт энергоносителей из России после ее вторжения в Украину.

Россия продает энергоносители со скидкой таким странам, как Китай и Индия, которая является третьим крупнейшим импортером нефти в мире. В 2021 году российская нефть составляла лишь 2% годового импорта сырой нефти Индии. Сейчас эта цифра составляет почти 20%", – отмечает издание.

Также цифры свидетельствуют, что в течение последнего финансового года Индии удалось сэкономить около 89 долларов на тонне сырой нефти.

Несмотря на давление со стороны стран Запада, Нью-Дели отказался присоединиться к санкциям в отношении российского импорта и не выступил с прямым осуждением агрессии РФ против Украины.

Индия оправдывает торговлю с агрессором тем, что как страна, зависимая от импорта энергоносителей, где миллионы людей живут в нищете, она не может платить более высокие цены, пишет ВВС.

С начала вторжения в Украину Европа закупила в России в шесть раз больше энергоносителей, чем Индия, заявил в 2022 году министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

"Европа сумела сократить свой импорт, при этом сделав это удобным для себя способом", – сказал чиновник.

По мнению аналитиков, Москва продолжит предлагать дешевую нефть крупнейшим азиатским импортерам энергоресурсов.

"Мы ожидаем, что потребление российской нефти будет оставаться ограниченным этими двумя странами (Индией и Китаем – ред.), сохраняя значительные скидки", – сказал изданию Вандана Хари из аналитической компании Vanda Insights.

Напомним, 10 мая в предварительной оценке исполнения федерального бюджета Министерства финансов РФ отмечалось, что с января по апрель 2023 года нефтегазовые доходы агрессора сократились на 52%, если сравнивать с показателями прошлого года за аналогичный период.

В этот же день СМИ писали, что по словам министра энергетики Пакистана Хуррама Дастгира Хана, Исламабад хотел бы осуществлять дальнейшие закупки российской нефти в юанях, поскольку страна имеет соглашение о валютных свопах с КНР.