"Стойкость энергосистемы нарушена": украинцев снова призвали экономить электроэнергию

В "Укрэнерго" попросили украинцев уменьшить потребление вечером. Причина — в энергосистеме несколько уменьшилась стойкость из-за масштабных ремонтных работ.

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Энергетики попросили украинцев реже пользоваться электроэнергией в вечерние часы. Речь идет о потреблении в период с 19 до 22 часов, сказано в сообщении "Укрэнерго" от 16 мая.

Причина такой просьбы: в энергосистеме несколько уменьшилась стойкость из-за масштабных ремонтных работ. Так, 16 мая 2023 года в энергосистеме серьезно понизился доступный объем мощности и резервов. Все потому, что:

остановлены на ремонт энергоблоки электростанций, подвергшихся массированным ударам россиян в течение осени-весны;

проходит сезонная ремонтная кампания на атомных электростанциях

Энергоблоки, которые выведены в ремонт, не производят электроэнергию. Поэтому энергосистеме нужно активировать все доступные резервы для обеспечения потребителей электричеством

"Помочь энергосистеме стабильно работать может каждый из вас, снизив свое потребление в вечерние часы – с 19:00 до 22:00. Выключив несколько электроприборов или используя их днем или ночью, вы помогаете уменьшить нагрузку на энергосистему и облегчить ее балансировку", – объяснили энергетики.

Когда лучше всего использовать электроприборы?

В "Укрэнерго" объясняли, что ночью наименьший уровень потребления электричества, поэтому в это время лучше всего использовать:

обогреватели;

стиральные машины;

бойлеры;

посудомойки;

другие энергозатратные машины.

При этом в дневное время суток лучше не пользоваться одновременно несколькими мощными электроприборами, а утром и вечером свести к минимуму использование электричества.

Добавим также, что все энергообъекты Украины из-за массированных ракетных и дроновых атак со стороны ВС РФ этой зимой работали в критических условиях. Оккупанты начиная с октября 2022 года десятки раз атаковали объекты магистральных сетей "Укрэнерго". В результате атак инфраструктура получила масштабные и сложные повреждения.

Ранее Фокус писал, что в одном из районов Киева была отключена линия электропередач в результате несчастного случая 15 мая. Оказалось, что это мужчина ловил рыбу в запрещенном месте и получил удар током.