Пенсии в Украине: в ПФУ объяснили, кто не сможет увеличить выплаты за счет добровольных взносов

Согласно новым правилам, добровольно платить страховые взносы на пенсионное страхование могут не все украинцы. Объясняем, кому из граждан не подходит такой формат.

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Размер пенсионных выплат украинцев напрямую зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа и размера зарплаты, которую гражданин получал за все время своей трудовой деятельности. Это условие закреплено в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сообщают в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Отмечается, что благодаря упрощенному механизму добровольного участия граждан в системе пенсионного страхования, можно повлиять на размер пенсии, которая будет назначен в будущем, после достижения пенсионного возраста. В ПФУ объясняют, что согласно новым правилам, добровольно платить страховые взносы на пенсионное страхование могут только те украинцы, которые еще не являются пенсионерами.

"Не работающие граждане таким образом могут увеличить страховой стаж (при уплате минимальной установленной для этого суммы), а работающие — увеличить размер пенсии", — рассказали в Пенсионном фонде.

То есть, если украинец уже получает пенсию, то новый механизм уплаты добровольных взносов ему не подходит. При этом увеличить пенсионные выплаты пенсионера можно с помощью благотворительных пожертвований.

В случае осуществления персонализированного благотворительного пожертвования 70% суммы направляется для выплаты пенсии избранному пенсионеру, а остальные 30% — в качестве финансового ресурса для финансирования пенсий других пенсионеров.

Напомним, в середине мая 2023 года выяснилось, что, по данным ПФУ, количество пенсионеров в стране увеличилось, а средний размер пенсии составил 5 238 гривен. Самая низкая средняя пенсия была зарегистрирована в Тернопольской области, а самая высокая — в Киеве.

А недавно министр финансов Сергей Марченко посоветовал Кабмину отложить пенсионную реформу в Украине. По его мнению, во время большой войны с Россией это будет крайне сложная задача.