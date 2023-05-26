Володимир Носов: Розбиратися в криптовалютах, опановувати блокчейн потрібно не просто зараз – це потрібно було робити ще вчора

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Криптовалюты очень быстро интегрируются во все привычные сферы человеческой жизни и будут играть в них ключевую роль. Именно поэтому разбираться в криптовалютах, изучать и овладевать технологиями блокчейн нужно уже сегодня. Это позволит отдельному человеку или целым направлениям бизнеса в будущем не потерять свои позиции, не отстать и не выпасть из общемировых экономических процессов. Об этом на вебинаре проекта "Мир криптовалют и блокчейна" от "Дія.Освіта" рассказал основатель и СЕО одной из крупнейших криптовалютных бирж Европы WhiteBIT Владимир Носов, передают "Украинские новости".

"Совершенно точно могу сказать, что человечество в обозримом будущем ждет смена парадигм, подходов, изменение финансового мира. Очень быстро меняются все условия вокруг нас, криптовалюты и блокчейн придут и в банковские учреждения, в привычные нам сферы жизни. Поэтому разбираться в криптовалютах, овладевать блокчейн нужно не прямо сейчас – это нужно было делать еще вчера", – подчеркнул Носов.

По его словам, появление криптовалют является естественным ответом на тотальное ускорение мира и процессов в жизни человека. Однако финансовая система остается столь же традиционной, как 30 или 50 лет назад. Она глобально не меняется. Совершенно справедливо, что такие технологии, как блокчейн, криптовалюты, появились для того, чтобы выровнять финансовый сектор и дать ему возможность идти в ногу со всем ускоренным миром.

"Финансовая система должна быть децентрализованной и прозрачной, и на этот вызов отвечает криптовалюта и блокчейн. Человечество получило совершенно понятную, прозрачную, объективно децентрализованную систему и инструмент, дающий человеку финансовую свободу", – утверждает основатель WhiteBIT.

Начать овладевать криптовалютами можно с простого – изучать терминологию, процессы, и так шаг за шагом накапливать знания, что позволит в конечном счете понять всю идею. Целесообразно по возможности прослушать специальные обучающие курсы, которые сегодня появляются в Украине. Главное, как считает Владимир Носов, начать и не останавливаться.

Напомним, недавно криптовалютная биржа WhiteBIT в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации и партнерами по индустрии запустила бесплатный курс по криптограмотности. Это более 100 часов теории и практики, которые помогут научиться воспользоваться виртуальными активами. Пройти курс можно на платформе Дія.Освіта.