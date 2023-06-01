В Европейском Союзе хотят смягчить санкции против России: СМИ узнали детали

В ЕС продолжаются дискуссии по поводу 11-го пакета санкций против РФ за войну в Украине. Ожидается, что блок может пойти на уступки некоторым странам, которые выступают сразу против нескольких ограничений.

Related video

Предложения по 11-му пакету санкций против России, которые государства-члены Евросоюза получили еще в начале мая, до сих не согласованы. Как пишет Bloomberg, все из-за того, что несколько предложений, первоначально выдвинутых исполнительным органом блока, будут смягчены.

В частности, сейчас страны обсуждают отмену запрет на входы в порты Европейского Союза судам, которые перевозят запрещенные товары. Также ограничения, касающиеся перевалки с корабля на корабль и судов, которые отключают свои навигационные системы, будут включать льготный период около 30 дней.

Журналисты отмечают, что первоначальные критерии санкций были ослаблены в ходе постоянных переговоров между дипломатическими представителями. При этом Венгрия и Греция до сих пор требуют, чтобы некоторые их компании были исключены из списка "международных спонсоров войны".

Кроме того, другие странам не нравится предложение распространить торговые ограничения на несколько китайских фирм, которые поставляли запрещенные товары в Россию.

Что известно о новых ограничениях со стороны ЕС

Брюссель впервые после начала полномасштабной войны между Россией и Украиной ввел санкции против китайских и иранских компаний, занимающиеся поставкой компонентов для производства вооружений в РФ. Так, в новый пакет санкций попали семь китайских предприятий, обвиняемых в продаже оборудования, которое может быть использовано для изготовления оружия. Так же предлагается наложить санкции на I Jet Global DMCC в Дубае и Сирии.

В планах Евросоюза — ввести новый набор санкционных мер, направленных на ограничение импорта высокотехнологичных военных компонентов в Российскую Федерацию.

Напомним, 15 мая в Белом доме заявили, что санкции против России существенно ограничивают деятельность ВПК РФ и постепенно разрушают ее экономику. В США считают, что если экономика РФ не была полностью разрушена за последний год, она все же существенно пострадала. Это подвигло кремлевское руководство к чрезмерным финансовым затратам, в частности с целью укрепления рубля, однако такие радикальные меры не могут действовать длительное время.