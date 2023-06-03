Россия не может продавать сниженный нефтяной газ через порт Тамань из-за атак дронов, — Reuters

Источники заявили журналистам, что существующие запасы все-таки будут отправлены. Однако порт, на который приходится коло 7,5% всего российского экспорта этого товара, уже готовится все остановить.

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Российский черноморский порт Тамань готов приостановить экспорт взрывоопасного сжиженного нефтяного газа через Черное море из-за атак беспилотников. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на свои источники.

Издание пишет Россия неоднократно подвергалась атакам БПЛА. Речь идет как о Москве, так и о стратегически важных объектах, которые соединяют материковую часть РФ с оккупированным Крымом. В РФ утверждают, что за атаками стоит Украина, хотя в Киеве все отрицают.

В любом случае, как сообщается, порт Тамань приостановит работу со сжижением нефтяным газом. Железнодорожные операторы России и Казахстана уже объявили о планах ограничить перевозки грузов в направлении Тамани, на долю которой приходится около 7,5% всего российского экспорта этого товара.

"Тамань приостанавливает перевалку сжиженного нефтяного газа, так как это опасно после всех этих атак — газы очень взрывоопасны", — сказал один из источников журналистов.

Правда, как отметили журналисты, источники пока не уточнили, когда именно порт прекратит работу с нефтяным газом. Сперва существующие запасы все-таки будут отправлены.

Издание пишет, что беспокойство в РФ по поводу атак беспилотников на инфраструктуру — пример того, как война в Украине влияет на поставки российских энергоносителей.

Напомним, что Евросоюз максимально сократил торговлю с агрессором. Дефицит торгового баланса ЕС с Россией, который достиг пика в 18,4 млрд евро в марте 2022 года, снизился до 6,1 млрд евро в декабре того же года

Кроме того, 1 июня сообщалось, что Украина повышает стоимость транзита нефти из РФ. Тариф на прокачку нефти через трубопровод "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии вырастет в первый день лета 2023 года.