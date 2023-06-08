Пенсии в Украине: узнать размер будущей выплаты можно онлайн, — Пенсионный фонд (инфографика)

В ПФУ рассказали, как работает сервис "Пенсионный калькулятор", который позволяет рассчитать размер выплат.

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Чтобы выяснить размер своей пенсии, можно воспользоваться сервисом "Пенсионный калькулятор". Об этом заявили в Пенсионном фонде Украины.

В ПФУ отметили, что услуга была разработана специально для тех, кто хочет прогнозировать свое пенсионное будущее и выяснить размер собственных выплат по той информации, которая содержится в электронных реестрах. У пользователя есть возможность добавить сведения о периодах трудовой деятельности, которые сейчас в Фонде отсутствуют.

В фонде отметили, что калькулятор рассчитывает прогнозируемый размер выплат по возрасту в "ценах" на время расчета. Сервис не учитывает рост средней заработной платы в Украине в последующие годы или инфляции.

Кроме того, сервис использует показатели зарплаты человека, а также средней заработной платы на момент проведения расчета. Поэтому расчет размера выплат в краткосрочной перспективе будет более точным.

Также, как сообщается, калькулятор дает возможность посчитать уже имеющийся страховой стаж человека, если будут введены все необходимые данные о трудовой деятельности до 01.01. 2004 года. С помощью сервиса можно определить вероятный возраст выхода на пенсию с учетом возможно приобретенного стажа.

Как воспользоваться "Пенсионным калькулятором"

Зайти на страницу портала электронных услуг Пенсионного фонда

Пройти авторизацию с помощью КЭП, "Дія. Підпис" или Bank.ID

В личном кабинете выбрать сервис "Пенсионный калькулятор"

Проверить личные данные в полях, которые отмечены знаком * (звездочки)

Выбрать алгоритм расчета пенсии: по введенным данным или учитывая стаж, приобретенный на момент наступления пенсионного возраста

Определить дату обращения.

Если необходимо, то ввести информацию о трудовой деятельности до 1 января 2004, нажав кнопку "Добавить период"

Нажать кнопку "Сохранить и рассчитать"

Ознакомиться с прогнозными данными о размере выплат

Как воспользоваться пенсионным калькулятором Фото: Пенсионный фонд

Напомним, что 7 июня сообщалось, что в Украине стремительно дешевеет газ. Средняя стоимость "голубого топлива" снизилась до минимума с начала расчета показателя в марте 2022 года.

Кроме того, в Пенсионном фонде рассказали, кто из граждан может получить сразу шесть выплат. Во время пребывания пенсионера за границей пенсия выплачивается в случае, если это предусмотрено международными договорами Украины.