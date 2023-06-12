Арест депозитов и кошельков: в Кабмине придумали, как заставить украинцев заплатить долги

Согласно новому законопроекту, украинцев, которые хотят перерегистрировать авто или обращаются к нотариусу, будут проверять в специальном реестре.

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В Украине хотят запретить должникам продавать автомобили и недвижимость. Кроме того, в рамках исполнительного производства, смогут забрать деньги с депозитного счета. Об этом идет речь в законопроекте "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно цифровизации исполнительного производства" №9363.

В документе предлагается ввести обязательную проверку при перерегистрации или снятии с учета транспортного средства, наличия сведений о его владельце в Едином реестре должников.

В случае, если данные владельца авто внесены в реестр, ему откажут в регистрации, а сведения об этом сообщат государственному или частному исполнителю.

Кабинет министров, который подал законопроект, также предлагает проверять наличие сведений в Едином реестре должников о владельцах недвижимости при обращении в нотариат с целью отчуждения имущества или передачи его в залог.

Кроме того, правительство предлагает обязать банки и небанковские компании, предоставляющие платежные услуги, проверять в реестре своих клиентов и сообщать об открытии или закрытии должниками депозитов и электронных кошельков.

Также, в случае принятия документа, они будут обязаны сообщить об этом государственному или частному исполнителю, который принимает решение о наложении ареста.

"Меры принудительного исполнения решений, в частности, относительно обращения взыскания на имущество (механизма наложения ареста на имущество (средства), осуществления регистрации обременений), устарели и требуют осовременивания путем цифровизации и оптимизации процессов обращения взыскания на имущество должника", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, по данным Опендатабот, обнародованных 22 мая, после начала полномасштабной войны количество граждан в Едином реестре должников выросло на 615 000, или на 8%.

В Украине с 9 мая 2023 года перестало действовать постановление Кабмина, в рамках которого Государственной исполнительной службе запрещалось арестовывать счета украинцев на сумму менее 100 тысяч гривен во время военного положения.