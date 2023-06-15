В Украине изменились цены на яйца: где купить самые дешевые

Эксперты прогнозируют, что цена на яйца продолжит свое падение вплоть до середины лета. Снижение стоимости связано с тем, что на рынок зашла продукция частных хозяйств.

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Цены на яйца в Украине значительно снизились за последний месяц. Ранее их стоимость подскочила вдвое, но сейчас тенденция изменилась, говорится в материале "РБК-Украина".

Как менялись цены на яйца в Украине

Осенью 2022 года цены на яйца рекордно выросли. Тогда стоимость десятка колебалась в районе 80 гривен.

Теперь стоимость этого продукта пошла вниз, и, по прогнозам экспертов, тенденция продолжится до середины лета. Старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ ИАЭ Светлана Пашко пояснила, что падение цен связано с приходом на рынок продукции частных хозяйств, которые производят почти 50% всего объема яиц в Украине.

Сколько сейчас стоят яйца

Журналисты отмечают, что сейчас самые дешевые яйца продаются в сети супермаркетов АТБ, где за десяток просят 35.80 гривен.

Также доступное предложение есть и в супермаркетах Varus. Там продукт стоит от 39.99 гривен за десяток.

В торговой сети "Сильпо" – самые дешевые яйца от ТМ "Квочка". По акции они стоят 49.99 гривен.

В сети магазинов Novus цена десятка яиц стартует от 54.99 гривен. Самыми дешевыми яйцами у этого ритэйлера также являются продукты ТМ "Квочка".

Авторы материала отмечают, что на еженедельных продуктовых ярмарках в Киеве самая низкая цена за десяток составляет 45 гривен. Речь идет о яйцах ТМ "Ясенсвит".

Напомним, 12 июня Фокус разбирался, смогут ли украинцы увидеть падение стоимости борщевого набора. По мнению экспертов, тех цен, которые были в 2022 году, ожидать не стоит, поскольку затраты на выращивание овощей существенно увеличились.

В этот же день мы писали, как изменились цены на мясо в мае. Так, куриные голени в течение мая стали дороже на 6,9%. В целом за пять месяцев 2023 розничные цены на мясо серьезно выросли.