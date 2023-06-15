Пенсии в Украине: кого могут заставить вернуть часть пенсионных выплат

Одной из причин переплат пенсий является несвоевременное уведомление пенсионером органов Пенсионного фонда о факте трудоустройства или занятия предпринимательской деятельностью.

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После получения пенсионером права на пенсию Пенсионный фонд Украины ежемесячно выплачивает причитающиеся ему выплаты в полном объеме. Однако случаются ситуации, которые могут привести к возникновению переплат пенсионных выплат. Об этом говорится в телеграм-канале Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Так, если пенсионер несвоевременно сообщил Пенсионный Фонд о трудоустройстве, или о занятии предпринимательской деятельностью, пенсию ему могут переплатить.

В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в случае трудоустройства (регистрации предпринимательской деятельности) пенсионер обязан сообщить об этом органу Пенсионного фонда Украины в течение 10 дней после трудоустройства, написав соответствующее заявление. Такие требования действующего законодательства каждого пенсионера должны ознакомить во время обращения за назначением пенсии. Он лично ставит подпись в заявлении соответствующего содержания и получает "Памятку пенсионера".

Если данные о факте трудоустройства отсутствуют в Реестре застрахованных лиц, пенсионер должен предоставить в ПФ документы (копию приказа о принятии на работу или копию трудовой книжки с записью о трудоустройстве и/или копию гражданско-правового договора).

В случае неуведомления пенсионера о трудоустройстве его заставят вернуть выплаченные средства. Если он откажется вернуть лишние выплаченные средства, то ПФУ примет решение и будет вычислять их по каждой пенсии в пределах 20 процентов пенсии (статья 50 Закона Украины 1058).

Сообщить о факте трудоустройства, начале или прекращении предпринимательской деятельности пенсионер может в дистанционном режиме через личный кабинет веб-портала электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Напомним, некоторые пенсионеры в Украине могут рассчитывать на ежемесячную доплату в размере 4200 грн. Речь идет о политзаключенных коммунистического режима СССР. Они получат пенсии за особые награды перед Украиной.

Ранее сообщалось, что пенсионеры, которые планируют выехать за пределы Украины на постоянное место жительства, имеют право на выплату сразу 6 пенсий.