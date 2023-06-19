Украинцы в Польше могут подавать заявления по поводу украинских пенсионных выплат по почте

Днем обращения за назначением (возобновлением) пенсии считается дата, указанная на почтовом штемпеле места отправки заявления. Выплата пенсии производится в соответствии со статьей 47 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Related video

Пенсионный фонд Украины внес изменения относительно порядка представления и оформления документов о назначении или возобновлении пенсионных выплат для украинцев, получивших статус беженца или временную защиту за рубежом, в том числе находящихся в Польше. Об этом сообщается на сайте Посольства Украины в Республике Польша.

Пенсионеры из Украины за границей могут отправлять заявления о назначении/возобновлении пенсионных выплат вместе с необходимыми для этого документами по почте.

Какие документы необходимы для назначения пенсии:

копия документа/документов о получении временной защиты (в Польше это номер PESEL) или статуса беженца, регистрацию их места временного проживания/пребывания за границей (с переводом);

оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо живое (с переводом);

копии документов, определяющих право на назначение пенсии (пункт 2.1 — 2.4, 2.6, 2.9 раздела II Порядка № 22-1).

заявление соответствующего образца (скачать можно здесь ).

Какие документы необходимы для возобновления пенсионных выплат:

заявление соответствующего образца (скачать его можно после входа на персональную страницу на сайте ПФУ);

копия документа/документов о получении временной защиты (в Польше это номер PESEL) или статуса беженца, регистрации их места временного проживания/пребывания за границей (с переводом);

оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо живое (с переводом);

копия паспорта гражданина Украины.

Все прилагаемые к заявлению копии документов должны быть заверены дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально.

Заявление о назначении (возобновлении) пенсии можно посылать обычной почтой в любой территориальный орган ПФУ независимо от места регистрации человека. Днем обращения считается дата на почтовом штемпеле места отправки заявления. Указанная возможность будет действовать в период действия военного положения в Украине и в течение 3-х последующих месяцев после его прекращения или отмены.

Напомним, что пенсионеров могут заставить вернуть часть пенсионных выплат. Речь идет о тех, кто скрыл от ПФУ трудоустройство или занятие предпринимательской деятельностью.

Ранее сообщалось, что некоторые украинские пенсионеры могут рассчитывать на ежемесячную доплату в размере 4200 грн. Речь идет о политзаключенных коммунистического режима СССР.