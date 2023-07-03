Идут на рекорд: Россия "бешенными" темпами накачивает нефтью заводы в Индии, — Bloomberg

Поставки российского топлива в Индию в июне превысили совокупный объем импорта из Саудовской Аравии и Ирака.

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По итогам июня 2023 года Индия увеличила импорт нефти из России до рекордных 2,2 млн баррелей в сутки. При этом в последний месяц весны этот показатель был на уровне 1,96 млн баррелей в сутки. Объемы поставок российской нефти увеличиваются десятый месяц кряду, рассказал Bloomberg ведущий нефтяной аналитик Kpler Виктор Катону.

Так, поставки российского топлива в Индию в июне превысили совокупный объем импорта из Саудовской Аравии (745 000 баррелей в сутки) и Ирака (835 000 баррелей в сутки). Но, по словам Катону, уже в июле поставки нефти из России могут несколько сократиться из-за ряда проблем.

Во-первых, не вся нефтеперерабатывающая инфраструктура в Индии готова к такому стремительному росту, некоторые заводы в стране не проектировались для переработки сернистой нефти, такой как Urals. Например, на одном из НПЗ корпорации Bharat Petroleum только 10% перерабатываемой нефти является российской, тогда как на более новых заводах этот показатель достигает 40%.

Компания Engineers India, занимающаяся проектами модернизации НПЗ, пока не видит, чтобы нефтеперерабатывающая отрасль Индии спешила обновлять или перепрофилировать нефтеперерабатывающие заводы. К тому же индийские НПЗ опасаются чрезмерной зависимости от источника поставок, который может столкнуться с перебоями в случае усиления санкций.

Есть также вопрос других поставщиков – несколько представителей индийских НПЗ заявили, что у них могут ухудшиться отношения с действующими партнерами, особенно с нефтедобывающими странами на Ближнем Востоке, если увеличатся поставки из России по долгосрочным контрактам.

К слову, несмотря на все попытки России продолжать экспорт энергоносителей, доходы российского госбюджета от этой отрасли в 2023 году должны заметно снизиться. Фокус в своем недавнем обзоре анализировал, как это повлияет на положение дел в экономике РФ и способность вести войну против Украины

Также напомним, по информации журнала Spiegel, Индия и Турция помогают России экспортировать нефть. Морские порты в Индии каждый месяц принимают порядка 70 танкеров с нефтью из РФ. В апреле эта страна опередила Саудовскую Аравию как поставщик, хотя и не обладает большими нефтяными запасами, отмечают специалисты компании Kpler.