В Украине отменят выплаты некоторым переселенцам: кто не будет получать деньги с 1 августа

Кабинет министров Украины решил сократить государственную программу по финансовой поддержке внутренних переселенцев. Объясняем, кто из граждан останется без выплат в 2023 году.

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В Украине правительство решило отменить выплату государственной помощи некоторым вынужденным переселенцам. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Кто из ВПЛ не будет получать выплаты

Так, отмечается, что с 1 августа 2023 года выплаты больше не будут получать лица, которые:

находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоравливал ребенка и др;)

вернулись к месту жительства, из которого ранее выехали.

Кроме того, выплаты не прекратят лицам, которые отбывают наказание в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм.

В то же время как сообщается на сайте правительства, с 1 сентября выплаты отменят также тем ВПЛ, которые с момента принятия данного Постановления:

приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны;

приобрели на сумму более 100 тысяч гривен земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 тыс. грн;

приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн;

имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем те, где ведутся активные (возможные) боевые действия или которые являются оккупированными, если такое жилье имеет площадь более 13,65 кв. м на одного члена семьи.

За кем сохранят выплаты

Зато денежные выплаты продолжат получать все граждане, проживающие в Украине и имеющие официальный статус внутреннего переселенца. Выплата помощи таким гражданам продолжится автоматически до января 2024 года.

Соответственно, выплаты больше не будут получать лица, которые:

находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоравливал ребенка и др;)

вернулись к месту жительства, из которого ранее выехали;

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться ежемесячно 15 и 28 числа .

Ранее стало известно, что украинские переселенцы неправомерно получили по меньшей мере 893 миллиона гривен выплат от государства. Так, аналитики подсчитали, что более 151 тысячи граждан выехали из Украины после начала полномасштабной войны, но 94 тысячи из них и в дальнейшем получают госвыплаты.

Отметим также, что в начале июня в Минреинтеграции заявили, что полностью погасили задолженность выплат помощи на проживание внутренне перемещенным лицам по состоянию на 31 мая.