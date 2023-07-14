В Украине изменили процедуру банкротства на время войны: что нового

Нововведения касаются субъектов хозяйствования, которые утратили свою платежеспособность из-за полномасштабного вторжения России.

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Депутаты Верховной Рады 13 июля 2023 года поддержали во втором чтении законопроект №7442 о внесения изменений в Кодекс по вопросам банкротства относительно применения процедур банкротства в период действия военного положения.

Благодаря документу Документ упрощены и станут более доступными и эффективными судебные процедуры банкротства для субъектов хозяйствования, которые из-за полномасштабной войны с Россией утратили платежеспособность.

Арбитражные управляющие смогут своевременно осуществлять полномочия по делу о банкротстве, без дополнительного обращения в хозяйственный суд.

"Чтобы сохранить постоянство экономических отношений в Украине, возможности восстановления платежеспособности должников, в том числе сохранение рабочих мест и урегулирование выполнения обязательств, а также предотвратить банкротства должников или быстрого выхода неплатежеспособных должников с рынка, будут предусмотрены компенсаторные и дополнительные механизмы на время военного состояния и в течение шести месяцев со дня его прекращения или отмены, которые позволят таким неплатежеспособным субъектам применять судебные процедуры банкротства без дополнительных условий, которые могут быть препятствием для доступа или объективно сложными для исполнения", — сказано в пояснительной записке к документу.

Произойдут и другие изменения. Например:

арест разрешат только на движимое имущество, и не только должника, но и лиц, которые несут субсидиарную или солидарную ответственность, чтобы обеспечить требования кредиторов;

у распорядителя имущества появятся полномочия для обеспечения фактического осуществления контроля за хоздеятельностью должника путем доступа к информации в базах данных, используемых для ведения бухгалтерского, налогового и управленческого учета;

расширится перечень долгов, неподлежащих реструктуризации или прощению в процедурах банкротства, причиненных уголовным правонарушением;

на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его отмены собрание кредиторов может проходить дистанционно, а также можно продлить сроки проведения предыдущего заседания суда по делу о банкротстве и т. п.

К слову, ранее Фокус рассказывал, что заемщики 18 обанкротившихся украинских банков задолжали им 75,6 миллиарда гривен. Так, наибольшая задолженность у заемщиков перед Проминвестбанком — 44,4 миллиарда гривен. Вдвое меньше долг перед "МР Банком" – 23,4 миллиарда гривен. На третьем месте "Златобанк", которому задолжали 6,5 миллиарда гривен.