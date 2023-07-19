Почти 6 тысяч гривен: в ПФУ назвали, кто получит высокие пенсии (инфографика)

По возрасту пенсии получают 73,72%. В 2023 году в Украине зафиксировано 10,5 миллионов пенсионеров, из которых — 2,7 миллиона человек работают.

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Работающие пенсионеры, по данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 июля получают 5 563 гривны. На сайте ведомства сообщили подробности.

Такой показатель это на 251 гривну больше, чем средняя пенсия в стране. Она составляет 5 311 гривен. По размерам назначения выплат на июль 2023 года это более 23% украинцев. Еще 10,42% получают более 10 тысяч гривен.

Фото: ПФУ

Выдача пенсии по возрасту составляет 73,72%. Сейчас в Украине 10,5 миллионов пенсионеров. Из этого количества в дальнейшем работают 2,7 миллиона человек.

Фото: ПФУ

Как повысить уровень своей пенсии в Украине

В случае, если человек и в дальнейшем работает после достижения максимального стажа, он получает 1% к выплатам за каждый отработанный год. Максимальный стаж выглядит так:

для женщин — 30 лет;

для мужчин — 35 лет.

Очень важно для того, чтобы пенсия лица превышала минимум для нетрудоспособных лиц (2 093 гривен). В таком случае надбавку будут рассчитывать согласно ей. Начисление надбавки происходит после увольнения лица с работы.

Напомним, 12 июля в ПФУ рассказали, что будут проверять соответствие персональных данных получателей выплат реальности и лишать в случае недостоверной информации. В Кабмине планируют провести верификацию социальных выплат сере украинцев. Это касается и пенсионеров, которые получают выплаты от государства. Поэтому некоторые из них могут внезапно остаться без пенсии. Во время проверок будет происходить валидация данных.