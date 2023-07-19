США введут санкции против Кыргызстана, который помогает России с вооружением, — WP

Американские журналисты сообщили, что Кыргызстан осуществлял закупки чувствительной электроники. Это касается специализированных полупроводников и усилителей напряжения у компаний из Китая и Южной Кореи.

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США подтвердили, что Кыргызстан помогает России с вооружением, в частности поставляет подсанкционные электронику и оборудование. Такие действия побуждают американские власти ввести ограничения против азиатской страны. Подробности сообщило издание The Washington Post.

Журналисты узнали, что ряд представителей европейских государств в течение нескольких месяцев посещали Бишкек, столицу Кыргызстана. Побывали в городе и американские дипломаты, но переговоры не приносили соответствующих результатов.

Это подтолкнуло администрация президента США Джо Байдена подготовить новые экономические меры для давления на страну с целью прекращения торговли с РФ. По словам американских чиновников, санкционных или занесение в "черный список" компаний, обвиняемых в нарушениях, могут ввести уже на этой неделе.

Кыргызстан, как считают авторы публикации, оказался ярким примером того, что все факторы действуют одновременно. Это позволяет создать среду, благоприятную для уклонения от санкций.

Подтверждает эти выводы и статистка. Общедоступные торговые документы демонстрируют масштабы киргизского теневого рынка. Соответствующие записи показывают, насколько значительным является объем экспорта Кыргызстана в Россию. Соответствующие показатели сотрудничества между государствами показали динамику роста в 2022 году в 250% по сравнению с предыдущим годом, до вторжения в Украину.

Записи свидетельствуют, что в феврале и марте компании из Кыргызстана реализовывали массовые закупки чувствительной электроники. Это касается специализированных полупроводников и усилителей напряжения. Общая стоимость заказа у китайских и южнокорейских компаний превышала сотни тысяч долларов.

Напомним, 18 июля стало известно, что ЕС объявит новые санкции против Беларуси на следующей неделе. Европейские чиновники все же не отменили запрет против белорусских калийных удобрений.