Надбавки к пенсиям: как украинцам увеличить свои выплаты

В Украине некоторым пожилым гражданам выплачивают дополнительные доплаты, которые зависят от нескольких факторов. Фокус рассказывает, кто и как может повысить себе пенсию.

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Украинские пенсионеры могут получать надбавки к своим ежемесячным выплатам. Так, к пенсии по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет можно оформить доплату по уходу, сообщает издание "На пенсии".

Кто может рассчитывать на надбавку?

На дополнительные доплаты могут рассчитывать несколько категорий украинцев. А именно:

лица с инвалидностью I группы;

одинокие лица с инвалидностью II группы, если они нуждаются в постоянном постороннем уходе и достигшие пенсионного возраста;

одинокие лица с инвалидностью III группы, которые достигли пенсионного возраста;

одинокие получатели пенсии по возрасту или за выслугу лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

Как оформить надбавку к пенсии?

Она назначается после того, как соискатель предоставит заявление (кроме лиц с инвалидностью I группы) и справки МСЭК, а также на основе заключения врачебно-консультационной комиссии о том, что гражданину необходим постоянный посторонний ухода.

Кроме того, в заявлении надо обязательно указать, что у претендента на надбавку нет трудоспособных родственников, которые могут его содержать. Согласно Семейному кодексу Украины, во внимание не принимаются дети, достигшие пенсионного возраста или имеющие группу инвалидности.

Размер выплаты не менялся уже много лет и по состоянию на сегодня составляет 50 гривен в месяц.

Кто получит повышенные пенсии в августе?

Как известно, в марте этого года в Украине стартовала индексация пенсионных выплат, которая длилась три месяца, поэтому некоторые пенсионеры в августе получат повышенные выплаты.

Надбавки варьируются от 100 до 1 500 гривен. Средний размер повышения составил от 400 до 700 гривен. Повышенную пенсию получат:

госслужащие;

работники местного самоуправления;

нардепы;

ученые;

работающие пенсионеры;

пострадавшие из-за аварии на ЧАЭС;

уволенные с военной службы.

Напомним, в Украине существуют меры принудительного исполнения решения судебной инстанции, поэтому пенсионеры должники могут лишиться 50% выплат.

Еще Фокус 21 июля писал, что некоторым категориям пенсионеров до конца года могут поднять выплаты. В Минсоцполитике изучают вопрос, как сделать большими пенсии тем пожилым украинцам, которые получают меньше 3-4 тысяч гривен.