Выплаты переселенцам: как и кому будут приходить деньги (видео)

Подход к выплате денег в качестве помощи переселенцам на проживание будет изменен уже в августе. Так, например, ВПЛ будут получать финпомощь в течение полугода, но смогут продлить себе выплаты после этого срока

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С 1 августа некоторых переселенцев ждут изменения в выплатах от государства. В частности, теперь выплаты не будут предоставляться за каждый полный месяц независимо от даты обращения переселенца. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Отмечается, что теперь выплаты будут предоставляться на семью в течение полугода. После истечения этого срока у переселенцев будет возможность продлить выплаты еще на один шестимесячный срок. Также появились дополнительные критерии и условия назначения выплат в соответствии с имущественным положением и сроком пребывания за границей.

В Министерстве социальной политики добавляют, что если по тем или иным причинам ВПЛ перестанет получать помощь, то орган социальной защиты населения уведомит получателя выплат об этом.

Добавим также, что суммы выплат для переселенцев останутся прежними:

взрослым украинцам будут платить по 2 тысячи грн ежемесячно

детям и лицам с инвалидностью будут выплачивать по 3 тысячи гривен каждый месяц.

Кого из ВПЛ лишат государственных выплат

В первую очередь это касается переселенцев, которые:

остаются вне Украины более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, которые можно было бы подтвердить документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоравливал ребенка и др;)

вернулись к месту жительства, из которого ранее выехали.

В начале июля стало известно, что украинские переселенцы неправомерно получили по меньшей мере 893 миллиона гривен выплат от государства. Аналитики поделились данными, согласно которым почти 151 тысяча граждан выехали из Украины после начала полномасштабной войны, но 94 тысячи из них все равно получают выплаты от страны.

Тем временем ВПЛ, которые воспитывают детей и задумываются о собственном бизнесе, могут получить финансовую поддержку в размере 150 тысяч гривен. Для этого нужно стать участником программы, которую курирует один из благотворительных фондов.