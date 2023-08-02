Россия шантажирует мир и создает угрозу глобальной продовольственной безопасности, — МИД Франции

Официальный Париж назвал действия россиян, которые стремятся повысить цены на сельскохозяйственную продукцию в мире и пытаются помешать Украине экспортировать свою продукцию, международным преступлением.

Related video

Министерство иностранных дел Франции выступило категорически против действий России по блокаде и обстрелам портовой инфраструктуры Украины, назвав такие действия угрозой глобальной продовольственной безопасности. В пресс-релизе на сайте ведомства сообщили подробности.

Официальный Париж решительно осудил новую волну российских ударов по Украине, которые произошли в ночь с 1 на 2 августа. Российские захватчики пытались уничтожить портовую инфраструктуру Измаила, расположенную на Дунае. В результате атаки были повреждены элеваторы, резервуары грузового терминала, склады и административные помещения.

Французские дипломаты называют такие действия угрозой мировой продовольственной безопасности, поскольку РФ стремится разрушить необходимую инфраструктуру для экспорта зерна. Дипломаты обратили внимание на то, что россияне стремятся повысить цены на сельскохозяйственную продукцию в мире и пытаются помешать одному из своих главных конкурентов, то есть Украине, экспортировать свою продукцию.

"Россия снова сознательно ставит под угрозу мировую продовольственную безопасность", — говорится в сообщении.

МИД Франции отметил, что удары Россия, которые направлены по гражданской инфраструктуре, являются нарушением международного гуманитарного права. Руководительница министерства иностранных дел Катрин Колонна считает эти действия неприемлемыми. Франция намерена и в дальнейшем усиливать помощь Украине и обеспечить поддержку украинских судов и Международного уголовного суда для борьбы с безнаказанностью таких преступлений.

Напомним, 2 августа представитель ВМС ВСУ оценил состояние ВМФ РФ и его способность блокировать Черное море. По его словам, Черноморский флот РФ сейчас может составлять около 80 различных военных кораблей, которые не способны организовать тотальную блокаду украинских портов, а российская авиация не находится постоянно в соответствующих локациях.