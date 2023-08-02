Жители четырех областей Украины могут получить денежную помощь: детали
Для получения денежной помощи жители Николаевской области, Днепропетровской, Херсонской Запорожской областей могут заполнить онлайн форму или посетить офис организации Mercy Corps.
Общественная организация "Центр социального партнерства "Перспектива" с помощью глобальной неправительственной организации Корпус Милосердия (Mercy Corps) запустила новый проект финансовой помощи украинцам, пострадавшим в результате российской вооруженной агрессии. Об этом говорится на сайте организации.
Отмечается, что рассчитывать на денежную помощь могут украинцы, проживающие на территории Николаевской области, деоккупированной части Херсонской области, Кривого Рога и Запорожской области.
Критерии для финансовых выплат следующие:
- домохозяйства, перемещенные в течение последних 30 дней из районов, расположенных на расстоянии 30 (тридцати) километров от районов активных боевых действий, приоритет отдается сельским местностям:
- домохозяйства, проживающие в районах активных боевых действий, указанных в перечне территориальных общин;
- домохозяйства, пострадавшие от серьезных обстрелов (в случае недавних серьезных повреждений, при утверждении данной локации от Mercy Corps);
- домохозяйства, проживающие на территории, где за последние 4 месяца происходили боевые действия;
Относительно домохозяйств критерии следующие:
- люди пожилого возраста от 60 лет;
- беременные женщины;
- женщины, проживающие в коллективных центрах;
- женщины, проживающие в поврежденном в результате боевых действий жилье;
- люди с инвалидностью;
- лица, имеющие 3 или более детей в возрасте до 18 лет;
- люди, которые потеряли жилье в результате боевых действий.
Для получения денежной помощи необходимо заполнить и отправить форму предварительной регистрации. Отмечается, что заявку может заполнить только 1 человек из домохозяйства.
Стоит добавить, что о размере денежной помощи для украинцев не сообщается.
К слову, 1 августа, руководитель Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что выплаты для внутренне перемещенных лиц в Украине автоматически были пролонгированы с 1 августа, но на них претендовать смогут не все.
Напомним, 1 августа стало известно, что в правительстве отсрочили новые правила помощи ВПЛ . Нормы упрощали оформление помощи на проживание внутренне перемещенным лицам в Украине.