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Экономика

Жители четырех областей Украины могут получить денежную помощь: детали

денежная помощь, финансовая помощь, помощь ВПЛ
Фото: Pixabay | Украинцы могут получить денежную помощь

Для получения денежной помощи жители Николаевской области, Днепропетровской, Херсонской Запорожской областей могут заполнить онлайн форму или посетить офис организации Mercy Corps.

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Общественная организация "Центр социального партнерства "Перспектива" с помощью глобальной неправительственной организации Корпус Милосердия (Mercy Corps) запустила новый проект финансовой помощи украинцам, пострадавшим в результате российской вооруженной агрессии. Об этом говорится на сайте организации.

Отмечается, что рассчитывать на денежную помощь могут украинцы, проживающие на территории Николаевской области, деоккупированной части Херсонской области, Кривого Рога и Запорожской области.

Критерии для финансовых выплат следующие:

  • домохозяйства, перемещенные в течение последних 30 дней из районов, расположенных на расстоянии 30 (тридцати) километров от районов активных боевых действий, приоритет отдается сельским местностям:
  • домохозяйства, проживающие в районах активных боевых действий, указанных в перечне территориальных общин;
  • домохозяйства, пострадавшие от серьезных обстрелов (в случае недавних серьезных повреждений, при утверждении данной локации от Mercy Corps);
  • домохозяйства, проживающие на территории, где за последние 4 месяца происходили боевые действия;

Относительно домохозяйств критерии следующие:

  • люди пожилого возраста от 60 лет;
  • беременные женщины;
  • женщины, проживающие в коллективных центрах;
  • женщины, проживающие в поврежденном в результате боевых действий жилье;
  • люди с инвалидностью;
  • лица, имеющие 3 или более детей в возрасте до 18 лет;
  • люди, которые потеряли жилье в результате боевых действий.

Для получения денежной помощи необходимо заполнить и отправить форму предварительной регистрации. Отмечается, что заявку может заполнить только 1 человек из домохозяйства.

Стоит добавить, что о размере денежной помощи для украинцев не сообщается.

К слову, 1 августа, руководитель Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что выплаты для внутренне перемещенных лиц в Украине автоматически были пролонгированы с 1 августа, но на них претендовать смогут не все.

Напомним, 1 августа стало известно, что в правительстве отсрочили новые правила помощи ВПЛ . Нормы упрощали оформление помощи на проживание внутренне перемещенным лицам в Украине.