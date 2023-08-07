Начали до победы: в Германии предоставили государственные гарантии инвесторам в экономику Украины

Заместитель Федерального канцлера Олафа Шольца объяснил, что деньги вкладывают, чтобы дать "сигнал" о поддержке Украины.

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Министр экономики Германии Роберт Габек сообщил о дополнительных мерах, которые будет принимать правительство ФРГ, чтобы простимулировать инвесторов вкладываться в Украину. Об этом говорится на портале Tagesschau.

По словам немецкого чиновника, Германия будет предоставлять государственные гарантии предпринимателям — обещает возместить и имущественные убытки, и полный объем инвестиций. Указывается, что инвесторам будут возвращать обратно средства, которые они потратят на долгосрочные займы для дочерних компаний в Украине. Такой вид финансирования называют "конверсионные и трансферные риски", которые касаются выплаты процентов по займам.

Габек объяснил, зачем чиновники приняли такое решение в отношении Украины. В частности, это делается для усиления экономических связей, которые помогут стране восстановиться после завершения войны.

При этом политик подчеркнул, что меры намеренно принимают во время войны, чтобы было время нарастить количество инвестиций: "Мы хотим создать условия и нарастить потенциал, пока война еще продолжается. В то же время это сигнал доверия и солидарности".

Отметим, на сайте Министерства экономики Украины сообщили о создании специальной платформы для инвесторов Advantage Ukraine. На портале нет информации о размере привлеченных средств, однако перечисляются 10 отраслей, в которые предлагают их вливать: выпуск оружия, металлургия, сельское хозяйство и др. В целом указывается, что к платформе присоединилось 500 инвесторов.

В то же время на портале "Минфин" можно увидеть, насколько упали инвестиции в Украину с началом войны: в шесть раз. В течение первого года вторжения удалось привлечь 1,1 млрд долл., в 2023 году — 1,2 млрд долл. При этом капиталовложения 2023 года восстановились до уровня 2002 года.

Напоминаем, издание The Washington Post опубликовало инфографику, в которой наглядно показало объемы помощи США Украине. В течение 18 месяцев войны треть потраченных средств — вливания в экономику.

5 августа немецкий военный эксперт положительно оценил шансы украинского контрнаступления. Также эксперт отметил, что возможна победа даже без "голливудской решающей битвы".