"Москва серьезно препятствует": Румыния поможет с экспортом украинского зерна

Правительство Румынии, по словам главы МИД Луминицы Одобеску, прикладывает все усилия, чтобы найти способ для транспортировки украинского зерна.

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Румыния поможет Украине с экспортом зерна после выхода России из зернового соглашения. Об этом заявила глава румынского МИД Луминица-Теодора Одобеску в интервью изданию Politico.

По ее словам, правительство Румынии работает над поиском дополнительных способов транспортировки украинского зерна, а ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе оценивает как "достаточно серьезную".

"Москва серьезно препятствует экспорту украинского зерна, который является спасательным кругом для уязвимых людей во многих странах-импортерах", что "действительно усугубляет глобальный продовольственный кризис", — цитирует издание министра.

По словам Одобеску, за последние месяцы Бухарест приложил немало усилий, чтобы увеличить транзит украинского зерна через Румынию. Речь идет, в том числе об увеличении пропускной способности портов и пунктов пересечения границы.

"Необходимо время, чтобы увидеть результаты", — добавила Одобеску.

Министр отметила, что Румыния также координирует свои действия с Украиной, "чтобы посмотреть, как мы можем сделать больше". По ее словам, в ближайшее время ожидаются дальнейшие переговоры между Бухарестом и Киевом по этой теме.

Напомним, черноморская зерновая инициатива в 2022 году предоставила возможность получить миру более 32 миллионов тонн украинского продовольствия. Во время заседания Совета Безопасности ООН 3 августа государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что миру нужно объединить усилия для противодействия голоду, который может начаться на планете из-за российского шантажа.

7 августа руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил, что Украина возобновит экспорт зерна из своих портов, несмотря на враждебные действия России. По словам главы ГУР, ракетные обстрелы Россией портовой инфраструктуры и зернохранилищ Украины являются еще одним доказательством преступлений против человечности.

Фокус писал 3 августа, что Польша не намерена открывать границы для украинского зерна после 15 сентября независимо от решения Еврокомиссии. Как известно, до этой даты действует мораторий на экспорт зерна из Украины.