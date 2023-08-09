Лица с оккупированных территорий получили дополнительную защиту: в Кабмине объяснили детали решения

Согласно решению Правительства, людям теперь не придется ехать в места боевых действий, чтобы сняться с места регистрации — процедуру сделали более безопасной.

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Кабмин принял постановление, в котором упорядочили регистрацию места жительства людей с временно оккупированных территорий, а также регионов, где происходят боевые действия. Отдельно обратили внимание на регистрацию детей. О деталях постановления говорится на "Правительственном портале".

4 августа Правительство приняло Постановление №820, созданное в соответствии с предложениями Государственной миграционной службы. В постановлении подробно описано, в какие реестры и по какой процедуре вносят данные о лицах с ВОТ, в частности, регистрируют место жительства.

На "Правительственном портале" отмечается, что решение — это "дополнительная защита" граждан, страдающих от оккупации Россией и боевых действий.

Место жительства лиц с ВОТ: детали

Названия реестров, в которые вносят данные о месте жительства:

Единый демографический реестр — при оформлении или обмене паспорта, загранпаспорта, вида на жительство (для взрослых и детей);

информационная система Государственной миграционной службы — при оформлении паспорта и загранпаспорта для ребенка;

реестр территориальной общины — при регистрации (декларировании) места жительства (для взрослых и детей).

Также чиновники описали отдельные ситуации, которые могут возникнуть при оформлении документов:

чтобы задекларировать новое место жительства , лицам с ВОТ и мест боевых действий не нужно сниматься с предыдущего места регистрации (согласно закону №3054-IX);

, лицам с ВОТ и мест боевых действий не нужно сниматься с предыдущего места регистрации (согласно закону №3054-IX); детей регистрируют по адресу, по которому зарегистрированы законные представители, или люди, с которыми они проживают;

внесение сведений о месте регистрации — бесплатное;

оформить, обменять, вклеить фотографию можно в любом отделении ГМС или ЦПАУ.

Напоминаем, переселенцы, которые получили статус ВПЛ до 22 февраля 2022 года, получили еще шесть месяцев, чтобы провести идентификацию в "Ощадбанке". Чиновники предусмотрели, что для этого не обязательно приходить в отделение банка.

Начиная с сентября, начинаются проверки места жительства ВПЛ и их имущественного положения: если увидят несоответствие, то могут отменить выплату социальной помощи.