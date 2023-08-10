Двойной стаж для украинцев: кто может выйти на пенсию в 45 лет
Некоторые категории граждан могут воспользоваться привилегией выхода на заслуженный отдых раньше установленного среднего пенсионного возраста. Речь идет о работниках образовательных учреждений и здравоохранения.
В Украине некоторые категории граждан могут выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста. Это относится к людям, которые работали в тяжелых или вредных условиях, а также к государственным служащим, ученым и работникам органов местного самоуправления. Об этом сообщает "24 канал".
Кто может выйти на пенсию раньше
Особые категории пенсионеров могут воспользоваться привилегией выхода на заслуженный отдых раньше установленного среднего пенсионного возраста. В первую очередь это касается работников образовательных учреждений и здравоохранения. Люди, чья профессиональная деятельность связана с этими сферами, имеют возможность выйти на пенсию в возрасте 45 лет, главное – обладать достаточным трудовым стажем.
Право на преждевременное пенсионное обеспечение имеют:
- государственные служащие;
- ученые;
- работники местного самоуправления;
- работники коммунальных служб.
Важно отметить, что работники медицинской сферы могут получить пенсию за выслугу лет только после прекращения трудовой деятельности. В случае нового трудоустройства выплаты аннулируются до момента завершения работы.
Какой минимальный стаж нужен для выхода на пенсию в 2023 году
Какие пенсии в Украине сейчас
Последнее повышение пенсий в Украине состоялось в марте 2023 года. Тогда минимальный размер пенсионных выплат был увеличен с 2 100 гривен до 2 520 гривен, что принесло пользу значительному числу пенсионеров. Тем не менее, эти реформы охватили не всех.
Правительство сообщило о том, что в текущем году дополнительных перерасчетов не предвидится. Однако в июле некоторые категории граждан получили повышение размеров пенсий:
- ученым было начислено дополнительно 422 гривны;
- народным депутатам Украины выплатили дополнительные 1 450 гривен;
- государственным служащим была увеличена пенсия на 1 046 гривен;
- бывшим работникам органов местного самоуправления начислили дополнительные 634 гривны.
Напомним, ранее сообщалось о том, стоит ли ждать повышения минимальной пенсии в 2023 году.