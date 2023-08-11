Украинцы за рубежом смогут получать пенсию почтовым переводом, — Минреинтеграции

По информации министерства, в первую очередь воспользоваться услугой по выплате пенсий или денежной помощи смогут граждане Украины, которые получили убежище в Польше. Выплата будет осуществлена в польских злотых.

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Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины 11 августа сообщило о том, что граждане Украины, которые нашли приют за рубежом, смогут получать пенсию и другие виды денежной помощи путем международного почтового перевода. Правительство сегодня одобрило соответствующее постановление.

Минсоцполитики провело ряд совещаний по проблемным вопросам граждан Украины, которые временно находятся в Польше. По результатам которых разработало экспериментальный проект, который предусматривает осуществление выплат путем перевода через АО "Укрпочта" пенсий и денежной помощи украинцам, которые временно находятся за пределами нашего государства.

Это поможет гражданам, которые в Украине получали соответствующие выплаты по почте и не имели текущих счетов, открытых в уполномоченных банках.

Как это будет работать

Для получения таких выплат за пределами Украины необходимо будет отправить в АО "Укрпочта" соответствующее заявление в бумажной или электронной форме. Международный почтовый перевод будет доставлен в месяце, следующем за месяцем, в котором было отправлено заявление.

В первую очередь воспользоваться услугой по выплате и доставке пенсий или денежной помощи смогут украинцы в Польше, получатель получит выплату в польских злотых. При необходимости эксперимент будет введен и в других странах. Такая услуга будет бесплатной.

Как получить пенсию и денежные выплаты за рубежом Фото: minre.gov.ua

Напомним, 10 августа сообщалось, что переселенцев предупредили об изменениях в выплатах на проживание. Вынужденные переселенцы продолжают получать финансовую помощь от государства. Однако в августе выплаты поступят гражданам позже.

Напомним, что с 1 сентября в Украине начнутся проверки переселенцев: чиновники будут выяснять, не выехали ли некоторые граждане за границу и не стали ли владельцем дорогостоящего имущества.