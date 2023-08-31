Отсрочку получат не все: в чем главные сложности бронирования от мобилизации

В Украине действует процедура бронирования сотрудников, когда им на полгода предоставляется отсрочка от мобилизации. Юристы рассказали, насколько сложна такая процедура и кто может получить бронь.

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Процедура бронирования усложняется с каждым разом, несмотря на разъяснения к новому "Порядку бронирования военнообязанных для предприятий, учреждений и организаций агропромышленного комплекса". Одним из сложных моментов является получение статуса критически важного предприятия для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Об этом Фокусу рассказал Александр Камша адвокат, арбитражный управляющий юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

По его словам, чтобы рассчитывать на возможность забронировать от мобилизации сотрудника, предприятию необходимо соответствовать трем и более критериям.

"Например, общая сумма налогов, сборов, платежей, начисленных, удержанных и уплаченных в государственный и местные бюджеты, кроме таможенных платежей, в течение отчетного налогового года должна превышать эквивалент 1,5 млн. евро. Если это сельскохозяйственное предприятие, то оно должно осуществлять обработку угодий сельскохозяйственного назначения на площади не менее 500 гектаров, или предприятие, которое имеет среднее количество застрахованных лиц-работников не менее 20 человек", — говорит адвокат.

По его мнению, для получения брони своим сотрудникам, предприятие должно быть большим, а значит маленькие предприятия, ФЛП, которые имеют директора и несколько наемных работников, лишены такой возможности .

На вопрос Фокуса, может ли государство сократить в перспективе круг лиц, которые могут быть забронированы, эксперт сказал: "Чтобы парламент смог сократить перечень лиц, которые могут быть забронированы, необходимо вносить изменения в постановление Постановления Кабинета Министров Украины №76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время". Стоит отметить, что Минэкономики уже разослало разъяснения по регионам по оформлению/переоформлению бронирования военнообязанных и обязательной выдаче им удостоверений, в которых будет указан срок действия отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, которая не может превышать "срока действия проведения мобилизации" — для лиц, работающих в органах государственной власти, и "шесть месяцев" — для тех, кто работает в других учреждениях и организациях", — сообщил Александр Камша.

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Отсрочка отменяется. Кого в Украине вскоре могут мобилизовать из-за изменений в законодательстве

Юристы также отмечают, что недавно КМУ вносил изменения в постановление "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время" от 27.01.2023 №76, которыми установил четкие сроки для прохождения процедуры бронирования, поскольку ранее сроки в постановлении не были детально прописаны.

Забронировать сотрудников имеют право предприятия критической инфраструктуры, например, энергетические компании Фото: УНИАН

"Поэтому сейчас прохождение процедуры бронирования имеет детально регламентированные сроки и должно происходить достаточно быстро, если сравнивать с первоначальной редакцией постановления. Обычно срок прохождения подобной процедуры бронирования может составлять до одного месяца. Этот срок будет зависеть от скорости сбора и подготовки необходимых документов и от категории предприятия, которое пытается забронировать сотрудников (ведь для разных категорий предприятий требуются разные комплекты документов)", — рассказала Фокусу адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Катерина Анищенко.

Она объяснила: согласно информации из СМИ, Министерство экономики Украины сейчас пытается ввести вместе с Минцифры процедуру "єБронювання" (неофициальное название), которая должна изменить порядок прохождения процедуры бронирования и цифровизовать ее. "Подробные сроки и потенциальные изменения в процедуру сейчас неизвестны, однако, вероятно, Министерство экономики Украины будет пытаться ввести упомянутую процедуру уже скоро, и все будет зависеть только от скорости решения технических вопросов", — говорит адвокат.

Ранее Фокус писал, что Кабинет Министров Украины внес изменения в Постановление №76. В частности, были внесены изменения в правила бронирования военнообязанных, которые находятся в списке военнообязанных, во время действия военного положения. Также были внесены изменения в порядок определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих особое значение для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в период особых условий.