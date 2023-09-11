Ветряки в зоне отчуждения: вокруг Чернобыльской АЭС хотят построить электростанцию

Инициативу поддержала немецкий министр Анналена Бербок. Для строительства ветряной электростанции "Укрэнерго" и правительство будут сотрудничать с партнерами из Германии.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала с визитом в Киев и подписала меморандум о строительстве электростанции вокруг Чернобыльской АЭС. Деталями 11 сентября поделились в издании Tagesschau.

Бербок заверила, что Германия не отказывается от "поддержки Украины в ее защите от агрессии России: экономически, военно, гуманитарно". Она отметила, что государство должно больше использовать возобновляемые источники энергии.

В частности, планируется строительство ветровой электростанции вокруг Чернобыльской АЭС. Чиновница подписала во время своего визита соответствующий меморандум. По словам Бербок, зеленая электроэнергия из Чернобыля — будущая версия мира.

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины рассказали подробнее о проекте.

"В Чернобыльской зоне отчуждения возведут ветровой парк, который сможет обеспечить светом почти тысячу домохозяйств", — написала пресс-служба.

Меморандум о сотрудничестве над строительством подписали Минприроды, немецкая компания NOTUS ENERGY, НЭК "Укрэнерго" и Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"Такое использование территории зоны отчуждения принесет инвестиции и новые рабочие места. А это вклад в энергонезависимость Украины, развитие зеленых технологий и доходы для государства", — подчеркнули в министерстве.

Заместитель министра Александр Краснолуцкий рассказал, что планы превратить Чернобыльскую зону в "зону восстановления" возникли еще до полномасштабного вторжения РФ, и война их только приостановила.

"Партнерство с NOTUS ENERGY является положительным примером для международных инвесторов, что зона отчуждения привлекательная и перспективная территория развития не только возобновляемой энергетики, но и других экологически чистых технических решений", — добавил он.

В Минприроды убеждены, что строительство ветряков вокруг Чернобыльской АЭС позволит повысить производство электроэнергии в энергодефицитном регионе, оптимально использовать заброшенную территорию и восстановить сетевую инфраструктуру.

Публикация пресс-службы министерства от 11 сентября Фото: Скриншот

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украина несмотря на "грады" снарядов уверенно идет в ЕС. Она отметила, что необходимо ускорить реформы, в частности относительно судебной системы, работы СМИ и борьбы с коррупцией.

С коллегой Анналеной Бербок встретился руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба. Чиновники обсудили поставки дальнобойных ракет Taurus и усиление ПВО, но никаких "обещаний" гостья из Германии не дала.