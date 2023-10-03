В ожидании блэкаутов: Украина хранит запасы трансформаторов в Румынии и Польше — The Economist

Министр энергетики Герман Галущенко рассказал журналистам, что из-за потери мощностей и нехватки оборудования Украина гораздо более уязвима для российских атак. Галущенко считает, что процесс закупок можно ускорить, если союзники введут "военное положение" для решения этого вопроса.

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Чтобы противостоять зимним российским атакам на энергетическую инфраструктуру, Украина частично изготовит самостоятельно и закажет дополнительно за границей 100 мощных высоковольтных трансформаторов, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение. Большая часть новых трансформаторов будет храниться на территории соседних стран – Румынии и Польши – и ввозиться в Украину по мере необходимости. Об этом сообщает издание The Economist.

По мнению издания, украинские энергетики проделали огромную работу. Получив опыт ликвидации последствий массированных атак на энергетическую инфраструктуру прошлой зимой, они разработали уникальные схемы распределения электроэнергии и перемещения резервного оборудования по всей стране.

Высоковольтный трансформатор, поврежденный в результате российской атаки

Прошлой зимой справляться с последствиями помогло большой количество старых трансформаторов советских времен, которые после недавней модернизации не успели утилизировать, поэтому их снова подключали к сети, заменяя уничтоженное российскими ракетами оборудование.

Несмотря на все принятые меры, в период с 10 октября до конца 2022 года в среднестатистическом украинском домохозяйстве не было электричества в общей сложности пять недель.

Глава Минэнергетики Украины Герман Галущенко сказал, что Украина теперь имеет большой опыт ликвидации последствий обстрелов. Однако, он ожидает, что Россия тоже учтет свои просчеты. По мнению Галущенко, приоритетом в подготовке энергосистемы в возобновлению российских атак должно стать усиление системы ПВО по всей стране.

Сколько энергетических мощностей потеряла Украина

Ущерб, причиненный прошлой зимой российскими атаками на энергосистему Украины, был огромен. Согласно отчету Программы развития ООН, к апрелю 2023 года энергетические мощности Украины снизились на 51% по сравнению с довоенным уровнем. Самая большая потеря мощности связана с российской оккупацией Запорожской АЭС, которая вырабатывала 44% атомной энергии в Украине.

Герман Галущенко также рассказал журналистам, что этой зимой Украина гораздо более уязвима, потому что у нее не осталось избыточных мощностей и недостаточно запасного оборудования. Несмотря на выделенную союзниками финансовую помощь, процессы закупок оборудования идут очень медленно. Геращенко считает, что в этом вопросе союзникам нужно ввести "военное положение", чтобы ускорить процесс. Немного обнадеживает тот факт, что Украину подключили к европейской энергосистеме, что позволит в случае необходимости импортировать электричество.

Проблема персонала

Дмитрий Сахарук, исполнительный директор частной компании ДТЭК, на долю которой до войны приходилось около 25% всей производимой в Украине электроэнергии, говорит, что из довоенного штата компании численностью 60 тысяч сотрудников, около 5 тысяч сейчас находятся на фронте. Потеря персонала заставила отменить довоенные ограничения для женщин и разрешить им работать у угольных шахтах под землей. На сегодняшний день уже 250 сотрудниц компании перевелись на подземную работу из-за нехватки работников и более высокой оплаты труда.

Напомним, Россия "начала новый сезон" атак по энергетической структуре Украины. Эксперт назвал цель массированных ударов Shahed.

Ранее Фокус писал какие города Украины рискуют остаться зимой без тепла и электричества. По мнению директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, самая большая угроза нависла над двумя областями Украины, и это не прифронтовые регионы.