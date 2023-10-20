В Европе дорожает газ из-за войны в Израиле, — Bloomberg

По данным иностранного издания, сейчас цены примерно на 35% выше, чем до нападения 7 октября на Израиль со стороны ХАМАС. Растет опасение, что США могут быть втянуты в более широкую войну на Ближнем Востоке.

Related video

На фоне опасений, что война между Израилем и ХАМАС расширится и повлияет на глобальные потоки топлива накануне зимы, возобновили рост европейские цены на природный газ. Об этом сообщает Bloomberg.

Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах в пятницу, 20 октября, выросли на 1,5% до 51 евро за мегаватт-час (около 570 долларов за тысячу кубометров).

Цены примерно на 35% выше, чем до нападения 7 октября на Израиль со стороны ХАМАС, который США и Европейский Союз признали террористической организацией.

Кроме того, отмечают, что растет опасение, что США могут быть втянуты в более широкую региональную войну на Ближнем Востоке. Пентагон заявил, что Соединенные Штаты наблюдают усиление атак беспилотников в Ираке и Сирии, тогда как американский эсминец перехватил крылатые ракеты, выпущенные боевиками-хуситами в Йемене.

Также к американскому народу обратился президент Джо Байден. Он попросил поддержать финансирование Израиля, а также военные усилия Украины.

Закрытие крупного месторождения Египта: детали

По словам издания, война в Израиле уже привела к закрытию крупного месторождения Египта, что поднимает вопрос об экспорте сжиженного природного газа из этой североафриканской страны. Доля Египта в поставках газа в Европу незначительна, но более широкий конфликт и потенциальное вмешательство Ирана могут также увеличить риски для безопасности катарских судов СПГ, проходящих через Ормузский пролив.

Известно, что на этой неделе компания Energy Aspects Ltd заявила, что наибольший риск для европейского и глобального баланса связан с потенциальной эскалацией конфликта между ХАМАСом и Израилем с привлечением Ирана и возникновением напряженности по использованию Ормузского пролива.

Аналитический центр Брейгеля считает, что подобное вмешательство может также повысить риски безопасности международных газопроводов в регионе.

"Продолжающийся конфликт между Израилем и ХАМАС, палестинской группировкой боевиков, представляет серьезную угрозу региональному рынку природного газа и может иметь побочные последствия для поставок сжиженного природного газа в Европу по мере приближения зимы", — говорится в сообщении Rystad Energy.

Напомним, 1 октября Deutsche Welle сообщает, что Нидерланды прекращают добычу газа на крупнейшем месторождении, расположенном в провинции Гронинген.